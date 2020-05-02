NSƯT Thành Lộc cho biết dòng trạng thái liên quan đến Nhã Phương không có ý bắt bẻ nữ nghệ sĩ và bày tỏ sự buồn bã vì câu chuyện đã đi quá xa.

Cách đây vài ngày, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã đăng tải dòng trạng thái chỉ ra lỗi đàn ngược của Nhã Phương trong bộ phim “Trạng Quỳnh”.

Vốn là một nghệ sĩ có tâm với nghề cùng sự khắt khe trong công việc, Thành Lộc đã lên tiếng chỉ trích sự cẩu thả của cả ê-kíp làm phim: “Cả đoàn phim không có ai phát hiện là cây đàn tranh bị ngược hết! Xem mà giật mình luôn, phim điện ảnh đó! Đã là phim ảnh thì lỗi nặng hơn thuộc về đạo diễn và chính người diễn viên đã quá tắc trách với kỹ năng của mình”.

Lỗi đàn ngược của Nhã Phương là một 'hạt sạn' của phim - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, không ít bình luận công kích khả năng diễn xuất của Nhã Phương và gia đình nữ diễn viên.

Trước những ồn ào này, NSƯT Thành Lộc cho biết anh không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy: “Tôi cảm thấy buồn và vì status đó chỉ viết ở chế độ bạn bè, chia sẻ góc nhìn nhưng lại bị mang ra bàn tán, tôi thấy rất kỳ…

Tôi thấy câu chuyện này không đáng mang ra bàn tán, thứ nhất vì phim đã công chiếu từ lâu lắm rồi, với tư cách là một khán giả tôi mở xem, tôi phát hiện thì đăng lên vui vui vậy thôi chứ nào có ý bắt bẻ gì ai đâu. Tôi mong mọi chuyện hãy dừng lại tại đây, xã hội hiện tại còn nhiều vấn đề đáng chú ý hơn”.

Thành Lộc không mong bài viết của mình gây ra những tranh cãi không đáng có - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Thành Lộc, anh không muốn dòng trạng thái nêu cảm nhận riêng tư của mình ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Bên cạnh đó, anh cũng mong khán giả ngừng bàn tán về vấn đề này.

Có ‘trợ lí’ riêng như thế này, bảo sao Nhã Phương đăng ảnh ‘sống ảo’ lúc nào cũng lung linh Cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ khi biết được đằng sau những bức ảnh "sống ảo" của nữ diễn viên Nhã Phương chính là sự nhiệt tình của ông xã Trường Giang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gay-tranh-cai-sau-status-chi-trich-nha-phuong-tac-trach-nsut-thanh-loc-cho-biet-chi-dang-vui-vui-vay-thoi-357897.html