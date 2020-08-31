Vy Oanh hé lộ 'tất tần tật' về cuộc sống bên chồng đại gia hơn 15 tuổi, liệu có hạnh phúc như mơ?

Sau khi lấy chồng và sinh con, ca sĩ Vy Oanh không hoạt động nhiều trong làng giải trí. Cô tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình.

Vy Oanh từng rất thành công trong lĩnh vực âm nhạc và được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, cô sở hữu số lượng bài hit khá lớn trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh vinh quang, chân dài này quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư. Hiện tại, ca sĩ Vy Oanh đã về nước sống cùng chồng và 2 con. Dù vậy, cô vẫn rất hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Giọng ca "Đồng xanh" tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Thời gian còn lại, cô chăm sóc các con và vun vén tình cảm vợ chồng.

Được biết, chồng Vy Oanh là doanh nhân Lê Thiện hơn cô 15 tuổi. Lấy chồng giàu có nhưng nữ ca sĩ không muốn phụ thuộc mà tự tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình.

Ở tuổi 35, Vy Oanh có trong tay sự nghiệp thành công, hạnh phúc ấm êm bên chồng và 2 con - Ảnh: FB Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải ảnh tình tứ bên doanh nhân Lê Thiện kèm dòng chia sẻ ngọt ngào. Đây là lần hiếm hoi Vy Oanh công khai thể hiện tình yêu với chồng lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dân mạng.

Cô được chồng đại gia yêu thương, cưng chiều hết mực - Ảnh: FB Vy Oanh viết: "Cám ơn chồng dù không đủ giờ để ăn vẫn luôn chu toàn trách nhiệm. Em không còn ba mẹ nên Chúa nhủ lòng thương bù đắp anh đến cho em. Anh mệt rồi, cứ ngủ trên vai em nhé, vai em tuy bé nhưng dành hết chỗ cho riêng anh thôi... ông xã! Hai mình cứ ép dồn vô 1 chỗ hoài vậy luôn dù cho cái ghế xe dài loằng ngoằng nghen anh. Cám ơn chồng đã làm cảm giác thiếu vắng tình thương của ba mẹ trở nên ít nhất có thể! Và chỉ cần như thế, em nợ anh một cuộc đời!". Được biết, ca sĩ Vy Oanh vừa có chuyến đi Phan Thiết làm đám giỗ mẹ ruột. Cô xúc động vì ông xã dù rất bận rộn, thiếu ngủ vẫn không ngại đi cùng vợ. Cuộc sống của cô là niềm ao ước của nhiều chị em - Ảnh: FB Hiện Vy Oanh và chồng đang sống trong căn biệt thự triệu đô tại TP. Hồ Chí Minh. Cặp đôi có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên hai con "đủ nếp đủ tẻ".

Xuýt xoa trước vẻ kháu khỉnh của con trai lai Ấn Độ của Nguyệt Ánh, mắt to da trắng giống mẹ Vẻ khôi ngô của bé Nanda - con trai Nguyệt Ánh được người hâm mộ khen hết lời. Mới 2 tuổi, cậu nhóc đã sở hữu nhiều đường nét của "soái ca" tương lai.

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