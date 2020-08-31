Xuýt xoa trước vẻ kháu khỉnh của con trai lai Ấn Độ của Nguyệt Ánh, mắt to da trắng giống mẹ

Hậu trường 31/08/2020 14:12

Vẻ khôi ngô của bé Nanda - con trai Nguyệt Ánh được người hâm mộ khen hết lời. Mới 2 tuổi, cậu nhóc đã sở hữu nhiều đường nét của "soái ca" tương lai.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng giấu kín diện mạo của con trai đầu lòng suốt thời gian dài. Tuy nhiên sau khi quý tử cứng cáp hơn, cô thoải mái khoe những khoảnh khắc đáng yêu của bé Nanda.

Mới đây, Nguyệt Ánh vừa đăng tải bức ảnh vui vẻ bên con trai lên trang cá nhân. Theo chia sẻ, nữ diễn viên đến nhà một người bạn chơi và đưa "hoàng tử bé" theo cùng.

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 Bé Nanda vô cùng đáng yêu khi mang hai dòng máu Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh: FB

Trong ảnh, con trai Nguyệt Ánh tạo dáng nhí nhố khi ngồi trong vòng tay mẹ. Bé Nanda được khen nức nở bởi vẻ điển trai, kháu khỉnh và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Mang hai dòng máu Việt - Ấn, con trai nữ diễn viên "Cổng mặt trời" gây ấn tượng với làn da trắng tươi, mắt tròn xoe sáng ngời, mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn. Vẻ khôi ngô của quý tử nhà Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ được dân mạng khen nức nở. Mọi người còn đoán cậu nhóc sẽ là một soái ca trong tương lai.

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Tuy ít tuổi nhưng bé Nanda sống rất tình cảm và biết cách thể hiện tình yêu với ba mẹ - Ảnh: FB
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Tháng 7 vừa qua, Nguyệt Ánh tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai cưng - Ảnh: FB
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Hình ảnh hiếm hoi chồng nữ diễn viên xuất hiện bên cạnh vợ và con trai - Ảnh: FB

Nguyệt Ánh kết hôn với ông xã Ấn Độ vào năm 2017. 1 năm sau, cặp đôi đón con trai chung đầu tiên. Vốn là người kín tiếng nên từ khi lấy chồng, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã ngoại quốc. Tuy nhiên qua một số thông tin hiếm hoi được hé lộ, người hâm mộ biết rằng vợ chồng cô sống rất hạnh phúc.

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