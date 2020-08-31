Xuýt xoa trước vẻ kháu khỉnh của con trai lai Ấn Độ của Nguyệt Ánh, mắt to da trắng giống mẹ

Diễn viên Nguyệt Ánh từng giấu kín diện mạo của con trai đầu lòng suốt thời gian dài. Tuy nhiên sau khi quý tử cứng cáp hơn, cô thoải mái khoe những khoảnh khắc đáng yêu của bé Nanda.

Mới đây, Nguyệt Ánh vừa đăng tải bức ảnh vui vẻ bên con trai lên trang cá nhân. Theo chia sẻ, nữ diễn viên đến nhà một người bạn chơi và đưa "hoàng tử bé" theo cùng.