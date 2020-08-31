Hình ảnh mới nhất của con gái Cường Đô la, mới đó mà đã mũm mĩm, đáng yêu hết nấc rồi

Mọi hình ảnh và thông tin về con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang được quan tâm nhiều hơn từ khi con gái đầu lòng chào đời. Vợ chồng "đại gia phố núi" chăm cập nhật hình ảnh của "công chúa nhỏ" để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được nhiều lời chúc mừng khi đón thành viên mới - Ảnh: Internet

Mới đây, Đàm Thu Trang gây chú ý khi khoe hình ảnh mới nhất của bé Suchin lên trang cá nhân. Cũng như mọi lần, chân dài Lạng Sơn không công khai gương mặt bé cưng. Tuy chưa tròn 1 tháng tuổi nhưng trộm vía con gái Cường Đô la đã rất cứng cáp và tay chân mũm mĩm.

Động thái của bà mẹ bỉm sữa càng khiến mọi người tò mò về diện mạo của bé Suchin. Công chúng háo hức đợi ngày vợ chồng doanh nhân phố núi công khai gương mặt kháu khỉnh của "tiểu công chúa".

Hình ảnh mới nhất của bé Suchin vừa được bà xã Cường Đô la đăng tải - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang hạ sinh con đầu lòng vào ngày 9/8. Suốt quá trình mang thai và sinh con, cô được ông xã Cường Đô la chăm sóc chu đáo. Vừa chào đời, ái nữ nhà "Đại gia phố núi" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Bé Subeo được ba Quốc Cường cho vào gặp em gái từ lúc mới chào đời - Ảnh: FB

Cường Đô la được nhận xét là "ông bố cuồng con" khi liên tục cập nhật nhiều khoảnh khắc tình cảm với bé Suchin. Hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường bồng bế và cưng nựng ái nữ khiến dân mạng tan chảy.

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