Vừa tuyên bố chiến thắng bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị soi chi tiết 'thiếu tinh tế' khi ủng hộ 5 triệu tiền vắc xin

Hậu trường 06/07/2021 08:11

Liên quan đến vụ ồn ào tiền vắc xin của ca sĩ Vy Oanh mới đây, cư dâng mạng lại bất ngời "soi" ra chi tiết đáng chú ý trong biên lai tiền ủng hộ vắc xin của cô.

Gần dây, câu chuyện ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến MXH xôn xao. Sau loạt tranh cãi chỉ trích nhau kịch liệt trên mạng xã hội, cách đây mấy hôm, Vy Oanh đã thông báo trên trang cá nhân rằng chính thức khởi kiện nữ đại gia vì đã vu khống, bôi nhọ danh dự nữ ca sĩ. 

vy oanh 1
 Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau đó, cô tiếp tục đăng tải bài viết tuyên bố sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà góp đủ tiền từ thiện 200 tỷ và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. Khi thời hạn 2 ngày đã hết, nữ ca sĩ đã cập nhật lên trang cá nhân bài viết với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, giữa ồn ào liên quan đến đấu tố tiền từ thiện, Vy Oanh lại bị dân mạng "soi" lại số tiền 5 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc xin trước kia. Cụ thể, trong hình chụp email xác nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Vy Oanh hôm 31/5, phần phí chuyển khoản được tích vào ô "người nhận trả" ghi rõ tiền phí là 7,7 nghìn đồng. Cộng đồng mạng tính toán, nữ ca sĩ ủng hộ hơn 4.992.000 đồng, chứ không tròn 5 triệu như cô nói.

vy oanh 2
Biên lai ủng hộ của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Đây chỉ là chi tiết nhỏ, lẽ thường thì sẽ chẳng ai để ý nhưng chính trong tình huống căng thẳng như hiện tại, cộng thêm thái độ gắt gỏng, tranh cãi tay đôi với dân mạng của nữ ca sĩ khi bảo rằng "chuyện góp quỹ vaccine 5 triệu đồng có xấu hổ?" đã khiến nhiều người kích động soi mói. Sự việc vẫn gây đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. 

vy oanh 3
Bà Phương Hằng trong livestream ngày 3/7 - Ảnh : Internet

Thông tin thêm, về phía bà Phương Hằng, trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng đã khiến fan lóa mắt khi tung ra một lốc sổ đỏ "chất cao như núi" và cho rằng nếu Vy Oanh chi 400 tỷ bà sẽ quyên góp hết số sổ đỏ này. 

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, mới đây, dù nữ đại gia đã chấp nhận lời 'khiêu chiến' nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ra điều bất hợp lý trong câu trả lời của bà.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh bị CĐM tố photoshop Vy Oanh - Phương Hằng 5 triệu tiền vắc xin

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36