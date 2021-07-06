Vừa tuyên bố chiến thắng bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị soi chi tiết 'thiếu tinh tế' khi ủng hộ 5 triệu tiền vắc xin

Liên quan đến vụ ồn ào tiền vắc xin của ca sĩ Vy Oanh mới đây, cư dâng mạng lại bất ngời "soi" ra chi tiết đáng chú ý trong biên lai tiền ủng hộ vắc xin của cô.

Gần dây, câu chuyện ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến MXH xôn xao. Sau loạt tranh cãi chỉ trích nhau kịch liệt trên mạng xã hội, cách đây mấy hôm, Vy Oanh đã thông báo trên trang cá nhân rằng chính thức khởi kiện nữ đại gia vì đã vu khống, bôi nhọ danh dự nữ ca sĩ.

Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau đó, cô tiếp tục đăng tải bài viết tuyên bố sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà góp đủ tiền từ thiện 200 tỷ và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. Khi thời hạn 2 ngày đã hết, nữ ca sĩ đã cập nhật lên trang cá nhân bài viết với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, giữa ồn ào liên quan đến đấu tố tiền từ thiện, Vy Oanh lại bị dân mạng "soi" lại số tiền 5 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc xin trước kia. Cụ thể, trong hình chụp email xác nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Vy Oanh hôm 31/5, phần phí chuyển khoản được tích vào ô "người nhận trả" ghi rõ tiền phí là 7,7 nghìn đồng. Cộng đồng mạng tính toán, nữ ca sĩ ủng hộ hơn 4.992.000 đồng, chứ không tròn 5 triệu như cô nói.

Biên lai ủng hộ của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Đây chỉ là chi tiết nhỏ, lẽ thường thì sẽ chẳng ai để ý nhưng chính trong tình huống căng thẳng như hiện tại, cộng thêm thái độ gắt gỏng, tranh cãi tay đôi với dân mạng của nữ ca sĩ khi bảo rằng "chuyện góp quỹ vaccine 5 triệu đồng có xấu hổ?" đã khiến nhiều người kích động soi mói. Sự việc vẫn gây đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn.

Bà Phương Hằng trong livestream ngày 3/7 - Ảnh : Internet

Thông tin thêm, về phía bà Phương Hằng, trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng đã khiến fan lóa mắt khi tung ra một lốc sổ đỏ "chất cao như núi" và cho rằng nếu Vy Oanh chi 400 tỷ bà sẽ quyên góp hết số sổ đỏ này.

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, mới đây, dù nữ đại gia đã chấp nhận lời 'khiêu chiến' nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ra điều bất hợp lý trong câu trả lời của bà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tuyen-bo-chien-thang-ba-phuong-hang-vy-oanh-lai-bi-soi-chi-tiet-thieu-tinh-te-khi-ung-ho-5-trieu-tien-vac-xin-411315.html