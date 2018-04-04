Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh

Hậu trường 04/04/2018 11:55

Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi làm trái tim người hâm mộ tan chảy khi gửi đến ông xã dòng trạng thái ngọt ngào.

Cách đây hai ngày, diễn viên Văn Anh vui mừng thông báo con đầu lòng đã chào đời. Con gái của cặp đôi nổi tiếng nặng 2,7 kg và tên gọi thân mật ở nhà là bé Cún.

Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên Cổng mặt trời đã ổn định. Trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của mình sau khi ra khỏi phòng sinh kèm dòng trạng thái ngọt ngào, biết ơn gửi đến ông xã Văn Anh.

Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh - Ảnh 1
Hình ảnh được Tú Vi chia sẻ sau khi ra khỏi phòng sinh - Ảnh: FBNV

“Mấy hôm nay vừa chăm vợ sau mổ, vừa chăm con, chồng học thay tã, quấn khăn cho con, bồng con, chạy qua chạy lại, lấy này lấy kia cho vợ, cho con, cũng không phải vì chồng làm được những gì, mà là vì cách chồng làm những điều đó, đau đớn gì vợ cũng thấy đáng!”, Tú Vi xúc động.

Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh - Ảnh 2
Tú Vi hết lời khen ngợi chồng vì sự chu đáo và ân cần của anh - Ảnh: FBNV

Bài viết của Tú Vi nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Đặc biệt, những dòng tâm sự đầy cảm xúc của Tú Vi gửi đến ông xã Văn Anh làm nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ.

Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh - Ảnh 3
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Kha Ly hết lời khen ngợi Văn Anh là người chồng tuyệt vời - Ảnh: FBNV
Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh - Ảnh 4
Cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Tú Vi - Ảnh: FBNV
Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh - Ảnh 5
Hình ảnh hạnh phúc của Tú Vi và Văn Anh được chia sẻ cách đây không lâu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đang vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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