Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh

Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi làm trái tim người hâm mộ tan chảy khi gửi đến ông xã dòng trạng thái ngọt ngào.
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Cách đây hai ngày, diễn viên Văn Anh vui mừng thông báo con đầu lòng đã chào đời. Con gái của cặp đôi nổi tiếng nặng 2,7 kg và tên gọi thân mật ở nhà là bé Cún.
Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên Cổng mặt trời đã ổn định. Trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của mình sau khi ra khỏi phòng sinh kèm dòng trạng thái ngọt ngào, biết ơn gửi đến ông xã Văn Anh.
“Mấy hôm nay vừa chăm vợ sau mổ, vừa chăm con, chồng học thay tã, quấn khăn cho con, bồng con, chạy qua chạy lại, lấy này lấy kia cho vợ, cho con, cũng không phải vì chồng làm được những gì, mà là vì cách chồng làm những điều đó, đau đớn gì vợ cũng thấy đáng!”, Tú Vi xúc động.
Bài viết của Tú Vi nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Đặc biệt, những dòng tâm sự đầy cảm xúc của Tú Vi gửi đến ông xã Văn Anh làm nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ.