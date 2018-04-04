Vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi rưng rưng gửi tâm sự đến ông xã Văn Anh

Cách đây hai ngày, diễn viên Văn Anh vui mừng thông báo con đầu lòng đã chào đời. Con gái của cặp đôi nổi tiếng nặng 2,7 kg và tên gọi thân mật ở nhà là bé Cún.

Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên Cổng mặt trời đã ổn định. Trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của mình sau khi ra khỏi phòng sinh kèm dòng trạng thái ngọt ngào, biết ơn gửi đến ông xã Văn Anh.