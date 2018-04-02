Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Hậu trường 02/04/2018 16:49

Vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đang vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã hạ sinh con đầu lòng: “Hi thế giới! Bé Cún đã có mặt rồi nha. Mẹ Cún là người tuyệt vời nhất! Yêu 2 mẹ con lắm. Ngày hạnh phúc! 2/4/2018".

Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng - Ảnh 1
Văn Anh hạnh phúc thông báo tin bà xã đã sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Theo một số thông tin ban đầu, Tú Vi nhập viện vào lúc 8 giờ sáng nay (2/4). Cô sinh mổ và hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Sau khi nhận được thông tin hàng loạt nghệ sĩ Việt như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phan Anh, Hoàng Bách... đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. 

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Hồ Ngọc Hà, Hoàng Bách gửi lời chúc mừng đến gia đình đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng - Ảnh 3
Người hâm mộ vui mừng chia vui cùng Văn Anh - Ảnh: FBNV

Tú Vi và Văn Anh chính thức về chung nhà vào cuối năm 2015. Sau khi kết hôn, cặp đôi diễn viên không có kế hoạch sinh con ngay mà quyết định đợi kinh tế ổn định mới có con vì muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em bé khi chào đời.

Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng - Ảnh 4
Hình ảnh Tú Vi xinh đẹp, rạng rỡ khi mang bầu - Ảnh: FBNV
Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng - Ảnh 5
Trước đó, Văn Anh đã chuẩn bị mọi thứ đợi ngày con đầu lòng ra đời - Ảnh: FBNV
Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng - Ảnh 6
Văn Anh yêu thương và chăm sóc Tú Vi chu đáo khi cô mang thai -Ảnh: FBNV
Bà bầu Tú Vi: Vén áo cho con bú nơi đông người có thể là lựa chọn duy nhất của người mẹ

Bà bầu Tú Vi: Vén áo cho con bú nơi đông người có thể là lựa chọn duy nhất của người mẹ

Vén áo cho con bú nơi công cộng đang là vấn đề gây tranh cãi thời gian gần đây. Là một người sắp làm mẹ, diễn viên Tú Vi cũng nêu lên quan điểm riêng của mình.

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