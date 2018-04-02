Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đang vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.
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Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã hạ sinh con đầu lòng: “Hi thế giới! Bé Cún đã có mặt rồi nha. Mẹ Cún là người tuyệt vời nhất! Yêu 2 mẹ con lắm. Ngày hạnh phúc! 2/4/2018".
Theo một số thông tin ban đầu, Tú Vi nhập viện vào lúc 8 giờ sáng nay (2/4). Cô sinh mổ và hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Sau khi nhận được thông tin hàng loạt nghệ sĩ Việt như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phan Anh, Hoàng Bách... đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.
Tú Vi và Văn Anh chính thức về chung nhà vào cuối năm 2015. Sau khi kết hôn, cặp đôi diễn viên không có kế hoạch sinh con ngay mà quyết định đợi kinh tế ổn định mới có con vì muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em bé khi chào đời.