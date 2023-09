Bà bầu Tú Vi 'khóc nghẹn' khi đọc tâm thư của ông xã Văn Anh: 'Da rạn, chân to, mặt phù... đều rất đẹp và thiêng liêng'

Nam diễn viên cảm nhận được nỗi vất vả mà người phụ nữ phải gánh chịu khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Anh cho rằng những thay đổi như chân to, mặt phù, rạn da… đều rất thiêng liêng và không hề xấu xí.

Văn Anh kêu gọi những ông bố tương lai hãy biến yêu thương thành hành động thay vì 'lời nói gió bay' - Ảnh: FBNV

Văn Anh viết: “Không biết tâm lý các ông chồng khác lúc vợ mình mang thai thế nào? Nhưng với cá nhân mình thì không lúc nào thấy vợ mình "xấu xí" do thay đổi cơ thể khi mang thai cả. Thời gian này, mẹ bầu hay lo lắng nào là da rạn, chân to, mặt phù, xuống sắc... nhiều thứ khiến tâm lý mẹ bầu bất ổn lắm. Nhưng, mình cứ luôn nói với vợ là, thời gian mang bầu là khoảng thời gian mình thích ngắm vợ nhất, thích luôn cả những thay đổi của cơ thể vợ, thậm chí còn thấy việc chân to, da rạn, hay mũi phình... tất cả đều rất đẹp cho điều thiêng liêng mà gia đình sắp chào đón, thật sự là như vậy. Và mình gọi đó là nét đẹp bà bầu.

Mang thai ở những tháng cuối, Tú Vi và ông xã Văn Anh đang chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón thành viên mới của gia đình - Ảnh: FBNV

Đây cũng là thời gian để cho các ông chồng có thể lăn xả hơn nữa, "mệt mỏi" hơn nữa, yêu thương vợ hơn nữa... để có thể biết được mình yêu vợ đến chừng nào hơn nữa. Và... vợ mình cũng sẽ thấy rằng, việc mang bầu thật dễ chịu hơn nhiều so với những khó khăn đã, đang và sẽ trải qua. Hãy biến yêu thương thành hành động nhé. Đôi dòng của ông chồng bỉm sữa...".