Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và fan khi chia sẻ tin vui trên trang cá nhân.
Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa đăng tải hình ảnh bên ông xã Văn Anh kèm dòng trạng thái chia sẻ niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ của cô chuẩn bị chào đón thành viên mới.
Nữ diễn viên Cổng mặt trời tâm sự: “Có thể nói với ai, phụ nữ mang thai sinh con là chuyện bình thường, nhưng đối với mình, không chỉ việc được mong chờ một thành viên mới, mà với tất cả những gì, những ai tốt đẹp xảy đến với mình, mình đều không dám coi đó là điều hiển nhiên, mình trân trọng và bảo vệ, kèm theo một ít lo lắng... Đêm nào mình cũng cầu nguyện, sau khi cầu nguyện cho gia đình lớn, mình xin cho mình, cho em bé, cho chồng được bình yên, chỉ cần em bé bình yên phát triển, sóng gió gì mình cũng vượt qua được...”.
Trong bài viết, Tú Vi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ông xã Văn Anh, người đàn ông luôn bảo vệ và mang đến cho cô cùng em bé sắp chào đời cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất. Ngoài việc dành những lời khen có cánh cho người bạn đời của mình, nữ diễn viên còn khiến không ít chị em ngưỡng mộ vì tình cảm và sự trân trọng cô gửi đến ông xã.
Tú Vi – Văn Anh quen nhau và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia bộ phim Bếp hát. Cặp đôi kết hôn năm 2015 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ đang có cuộc sống ấm áp và tràn ngập tiếng cười.