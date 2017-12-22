Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa đăng tải hình ảnh bên ông xã Văn Anh kèm dòng trạng thái chia sẻ niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ của cô chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Nữ diễn viên Cổng mặt trời tâm sự: “Có thể nói với ai, phụ nữ mang thai sinh con là chuyện bình thường, nhưng đối với mình, không chỉ việc được mong chờ một thành viên mới, mà với tất cả những gì, những ai tốt đẹp xảy đến với mình, mình đều không dám coi đó là điều hiển nhiên, mình trân trọng và bảo vệ, kèm theo một ít lo lắng... Đêm nào mình cũng cầu nguyện, sau khi cầu nguyện cho gia đình lớn, mình xin cho mình, cho em bé, cho chồng được bình yên, chỉ cần em bé bình yên phát triển, sóng gió gì mình cũng vượt qua được...”.