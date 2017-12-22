Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng

Hậu trường 22/12/2017 17:07

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và fan khi chia sẻ tin vui trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa đăng tải hình ảnh bên ông xã Văn Anh kèm dòng trạng thái chia sẻ niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ của cô chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Nữ diễn viên Cổng mặt trời tâm sự: “Có thể nói với ai, phụ nữ mang thai sinh con là chuyện bình thường, nhưng đối với mình, không chỉ việc được mong chờ một thành viên mới, mà với tất cả những gì, những ai tốt đẹp xảy đến với mình, mình đều không dám coi đó là điều hiển nhiên, mình trân trọng và bảo vệ, kèm theo một ít lo lắng... Đêm nào mình cũng cầu nguyện, sau khi cầu nguyện cho gia đình lớn, mình xin cho mình, cho em bé, cho chồng được bình yên, chỉ cần em bé bình yên phát triển, sóng gió gì mình cũng vượt qua được...”.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Tú Vi chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn bè và người thân - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Tú Vi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ông xã Văn Anh, người đàn ông luôn bảo vệ và mang đến cho cô cùng em bé sắp chào đời cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất. Ngoài việc dành những lời khen có cánh cho người bạn đời của mình, nữ diễn viên còn khiến không ít chị em ngưỡng mộ vì tình cảm và sự trân trọng cô gửi đến ông xã.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh 2
Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ Việt như: Diệu Nhi, Kha Ly cũng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng trẻ - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh 3
Diễn viên Tường Vi và ca sĩ Hoàng Bách cũng hào hứng vào chúc mừng hạnh phúc của bà mẹ trẻ - Ảnh: FBNV

Tú Vi – Văn Anh quen nhau và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia bộ phim Bếp hát. Cặp đôi kết hôn năm 2015 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ đang có cuộc sống ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh 4
Tú Vi thổ lộ, vì lo lắng khi mang thai nên đêm nào cô cũng cầu nguyện cho em bé được bình an, khỏe mạnh chào đời - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hào hứng chia sẻ tin vui sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh 5
Những tháng đầu, cô bị nghén nên sức khỏe hơi yếu nhưng hiện tại mọi thứ đã dần ổn định, chỉ còn hơi đau lưng - Ảnh: FBNV
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