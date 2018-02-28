Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh

Hậu trường 28/02/2018 17:16

Dòng trạng thái mới đây của Tú Vi gửi đến ông xã Văn Anh cũng là nỗi lòng của nhiều mẹ bầu.

Chia sẻ nỗi lòng của mình với ông xã Văn Anh, Tú Vi nhận được sự đồng tình của nhiều chị em đang mang thai.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên vừa gửi "tâm thư" đến chồng: “The most important thing a father can do for his children is to love their mother. Tạm dịch: Điều quan trọng nhất 1 người cha có thể làm cho con của ông ấy là yêu mẹ của chúng)”.

Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh - Ảnh 1
Tú Vi nhắn nhủ, chăm sóc vợ là cách người cha thể hiện tình cảm của mình với con của họ - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh - Ảnh 2
Dưới dòng trạng thái, Văn Anh còn để lại bình luận đầy yêu thương với bà xã - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh - Ảnh 3
Cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Văn Anh – Tú Vi là cặp đôi “phim giả tình thật” có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Việt khiến không ít người phải xuýt xoa, ghen tị. Sau hai năm về chung nhà, hiện tại đôi vợ chồng trẻ sắp chào đón con đầu lòng. Đây là "quả ngọt" của câu chuyện tình đẹp như mơ mà nhiều người ao ước.

Đặc biệt, từ khi mang thai, cuộc sống hôn nhân của Văn Anh và Tú Vi càng thêm hạnh phúc. Nam diễn viên từng chia sẻ, thời gian Tú Vi mang bầu là lúc anh thấy bà xã xinh đẹp và hấp dẫn nhất.

Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh - Ảnh 4
Từ khi mang thai, Văn Anh luôn tháp tùng bà xã trong hầu hết các sự kiện lớn nhỏ - Ảnh: FBNV
Bà bầu Tú Vi 'khóc nghẹn' khi đọc tâm thư của ông xã Văn Anh: 'Da rạn, chân to, mặt phù... đều rất đẹp và thiêng liêng'

Bà bầu Tú Vi 'khóc nghẹn' khi đọc tâm thư của ông xã Văn Anh: 'Da rạn, chân to, mặt phù... đều rất đẹp và thiêng liêng'

Những chia sẻ đầy xúc động mới đây của Văn Anh nói về việc vợ mang thai khiến Tú Vi hạnh phúc, nghẹn ngào.

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Từ khóa:   Diễn viên Tú Vi Tú Vi - Văn Anh Vợ chồng Tú Vi và Văn Anh

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