Bà bầu Tú Vi: Vén áo cho con bú nơi đông người có thể là lựa chọn duy nhất của người mẹ

Vi có cảm thấy mình đã thật sự sẵn sàng để làm mẹ? Trong suốt thai kỳ có bao giờ bạn hoảng sợ hay lo lắng vì nghĩ về trách nhiệm của mình khi sắp làm mẹ?

Nếu không sẵn sàng, chắc chắn Vi đã không mong được làm mẹ ngay sau khi kết hôn. Vì đây là con đầu lòng, Vi cũng chưa có kinh nghiệm trông em bé nên lo lắng là cảm giác phải có của bất kì cặp vợ chồng nào, và với người mẹ những trăn trở đó còn đáng kể hơn rất nhiều.

Vi cũng đã tham khảo rất nhiều sách vở, tham gia lớp học thai giáo, chăm sóc con, về lý thuyết có lẽ mình đã trang bị đủ. Vi vốn dĩ là người có tính trách nhiệm cực cao trong mọi việc, nên ngay cả với thiên chức làm mẹ cũng vậy. Vi tin là khi tình mẹ trỗi dậy, bất cứ điều gì mình cũng có thể làm cho con.

Cuộc sống sinh hoạt cũng như tình cảm của bạn và Văn Anh thay đổi ra sao khi gia đình chuẩn bị chào đón thành viên mới?

Về cuộc sống căn bản cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng hiện tại thì người làm việc nhiều hơn là Văn Anh. Anh hầu như phải thay Vi làm mọi việc vì tháng cuối mình đã bắt đầu đi đứng nặng nề hơn.

Trong suy nghĩ thì cả hai có lẽ cũng có chút thay đổi. Bọn mình đều mong muốn được ổn định hơn vì giờ làm gì cũng phải nghĩ cho con, muốn cho con được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Đó là động lực lớn nhất trong thời điểm này giúp Vi và Văn Anh nỗ lực hoàn thành thật sớm những dự án đã triển khai để kịp chào đón bé.

Tú Vi hạnh phúc khi được ông xã Văn Anh yêu thương và chăm sóc - Ảnh: FBNV

Được biết, trong quá trình mang thai mẹ bầu chịu nhiều áp lực nên tính cách rất nhạy cảm, hay nổi nóng, cáu giận? Riêng Vi thì sao? Mỗi lúc như vậy anh Văn Anh thường làm gì?

Vi khá nhạy cảm, nhưng tuyệt đối không phải là người nóng giận vô cớ nên phần này Văn Anh cũng không thấy phiền lòng lắm. Chỉ có điều, rắc rối nhất là vấn đề ăn uống của Vi trong thai kì. Vi không ăn được nhiều món, nhưng lại rất hay đói. Và Văn Anh là người “chịu đựng” những trận gắt ăn của mình nhiều nhất, nhưng rất hạnh phúc là anh chưa bao giờ từ chối hay lười biếng. Dù sáng sớm hay nửa đêm chỉ cần vợ nói muốn ăn cái này, cái kia Văn Anh đều đáp ứng đầy đủ. Vi rất cảm ơn vì Văn Anh đã là một người chồng, người cha hoàn hảo trong giai đoạn này.

Hiện tại Tú Vi đã tăng được bao nhiêu cân? Là người của công chúng thì vóc dáng là rất quan trọng, vậy việc tăng cân, rạn da, thân hình kém thon gọn sau sinh có phải là vấn đề lớn với bạn?

Tính đến giờ này, Vi tăng khoảng 15kg, nhưng rất may là mình vốn tạng người nhỏ con nên nhìn không quá khác biệt so với lúc trước khi mang thai trừ bụng to (cười). Vóc dáng rất quan trọng chứ, nhất là đối với một diễn viên như Vi. Nhưng mối quan tâm này mình sẽ để dành đến sau khi con ổn định và mẹ cũng đỡ lo lắng hơn rồi sẽ bắt đầu có chế độ tập luyện thích hợp. Sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.

Từ khi mang thai, tình cảm của cặp vợ chồng trẻ ngày càng ngọt ngào và ấm áp hơn - Ảnh: FBNV

Gần đây các mẹ bỉm sữa hay tranh luận về vấn đề kém duyên khi vén áo cho con bú chốn đông người, Vi nghĩ sao việc đề này?

Vi không có ý kiến gì về điều này. Vì mình nghĩ mỗi người một hoàn cảnh, phải làm mẹ rồi mới hiểu. Có khi nó là tình huống khá ngượng ngùng với người khác, nhưng cũng có khi đó là sự lựa chọn duy nhất của người mẹ. Nếu mình không ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ cũng không nên phán xét gì.

Sự tinh tế của người chồng luôn có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm trạng của vợ khi mang thai! Vậy với Vi, Văn Anh làm được bao nhiêu phần trăm?

Hiện cặp đôi diễn viên đang chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chào đón thiên thần nhỏ sắp chào đời - Ảnh: FBNV

Như Vi đã nói, giai đoạn này Văn Anh thật sự là người chồng hoàn hảo, anh luôn lo lắng cho Vi từng chút một, hiểu Vi muốn gì và cần gì, không bao giờ nề hà khó khăn. Lúc này là thời điểm Văn Anh mang trên mình gánh nặng khá lớn để có thể chăm sóc thật tốt cho cả Vi và đứa con sắp chào đời. Về phần làm chồng, làm cha có lẽ phải cho Văn Anh nhiều hơn một điểm 10.

Bạn có thể chia sẻ với khán giả kế hoạch của mình trong năm 2018?

Vi cũng có khá nhiều dự định mới cho năm 2018, sau khi sinh con và ổn định. Trước mắt thì xin cho phép Vi được giữ bí mật đến khi thích hợp sẽ công bố với mọi người nhé.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi!