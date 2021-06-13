Trưa nay, Thủy Tiên đã có bài đăng trần tình về việc cô bị tố ăn chặn tiền từ thiện để lấy vốn xây biệt thự. Bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ, "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy đã để lại bình luận động viên nhưng lại khiến CĐM "nổi giận" vì lời lẽ mang tính chất "vơ đũa cả nắm".

Mới đây, MXH đồng loạt xôn xao về việc nhiều người tố Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện để sử dụng cho mục đích cá nhân, thậm chí còn có người đòi nộp đơn kiện giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vì cho rằng số tiền cả trăm tỷ đồng chỉ được nữ ca sĩ trần tình trên 1 tờ giấy A4 mà không có giấy tờ chứng thực rõ ràng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn chỉ ra mục đích mà bà xã Thủy Tiên "ăn chặn" tiền từ thiện là để xây biệt thự khủng trị giá 80 tỷ. Trước những tin đồn và cáo buộc nói trên, trưa nay Thủy Tiên đã có bài đăng chia sẻ về vấn đề này. Bài đăng kèm giấy tờ, chứng cứ của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của Thủy Tiên, "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy đã vào để lại bình luận với mục đích động viên nữ ca sĩ. Anh viết: "Vợ chồng em thông cảm. Do dân trí mình còn thấp ấy em. Kệ họ nói vậy, họ cứ tạo nghiệp xong từ từ họ nhận lại. Hoan hỷ".

Bình luận của Lương Gia Huy vướng nhiều chỉ trích vì cách sử dụng ngôn từ - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, CĐM đã vào chỉ trích nam ca sĩ vì bình luận này. Nhiều người cho rằng Gia Huy đang đánh đồng, quy chụp tất cả người dân Việt Nam "dân trí thấp". Đồng thời nhiều người còn tỏ thái độ không hài lòng khi 1 ca sĩ lại có phát ngôn "vơ đũa cả nắm", đánh đồng và xúc phạm người khác như vậy. Trước những bình luận chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng, Lương Gia Huy đã phải sửa lại bình luận của mình. CĐM còn tinh ý phát hiện "ông vua nhạc sàn" đã chỉnh sửa tới 3 lần. Anh đã sửa cụm từ "dân trí thấp" thành "dân trí mình nhiều người thích sân si".

Các bản chỉnh sửa của nam ca sĩ bị CĐM soi ra - Ảnh chụp màn hình Không những thế, Lương Gia Huy còn viết thêm 1 bình luận dài như "tâm thư" để trình bày về vấn đề này. Theo đó, nam ca sĩ cho rằng: "Tôi vào tường của Thủy Tiên vì cảm nhận thấy em ấy là 1 người tốt và làm rất nhiều việc mà người khác còn chưa làm được. Tôi cũng chẳng bênh em ấy để được gì cả. Bản thân tôi cũng là nghệ sĩ đi làm từ thiện cũng nhiều nhưng cũng chưa được như em ấy". "Vua nhạc sàn" còn mong muốn CĐM bình tĩnh và nhẹ nhàng, không nên chửi bới trách móc nhau, hãy biết đặt mình vào vị trí của anh em nghệ sĩ. Bình luận dài 'cả mét' của Lương Gia Huy - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, những ồn ào xung quanh số tiền 178 tỷ tiền từ thiện của Thủy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, trong bài viết của mình nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh chấp nhận đối mặt với kiện tụng vì bản thân có đầy đủ bằng chứng để chứng minh bản thân minh bạch nên không sợ gì cả.

Bị tố 'ăn chặn' 178 tỷ tiền từ thiện, Thủy Tiên ‘thách’ antifan đi kiện vì cô ‘có đủ giấy tờ bằng chứng nên sẽ không sợ ai’ Mới đây, sau hàng loạt scandal của giới nghệ sĩ liên quan đến vấn đề kêu gọi từ thiện, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng bất ngờ bị tố ăn chặn số tiền từ thiện khổng lồ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-nhac-san-luong-gia-huy-dong-vien-thuy-tien-nhung-lai-gay-tranh-cai-khi-che-dan-tri-thap-phai-sua-binh-luan-toi-3-lan-408708.html