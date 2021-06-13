Bị tố 'ăn chặn' 178 tỷ tiền từ thiện, Thủy Tiên ‘thách’ antifan đi kiện vì cô ‘có đủ giấy tờ bằng chứng nên sẽ không sợ ai’

Hậu trường 13/06/2021 15:27

Mới đây, sau hàng loạt scandal của giới nghệ sĩ liên quan đến vấn đề kêu gọi từ thiện, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng bất ngờ bị tố ăn chặn số tiền từ thiện khổng lồ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mới đây, MXH đồng loạt xôn xao về việc nhiều người tố Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện để sử dụng cho mục đích cá nhân, thậm chí còn có người đòi nộp đơn kiện giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vì cho rằng số tiền cả trăm tỷ đồng chỉ được nữ ca sĩ trần tình trên 1 tờ giấy A4 mà không có giấy tờ chứng thực rõ ràng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn chỉ ra mục đích mà bà xã Thủy Tiên "ăn chặn" tiền từ thiện là để xây biệt thự khủng trị giá 80 tỷ.

Trước những tin đồn và cáo buộc nói trên, trưa nay Thủy Tiên đã có bài đăng chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, cô cho hay, một số người ác ý đã "đôn" số tiền mà vợ chồng nữ ca sĩ dùng để sửa nhà lên gấp nhiều lần để tố cô ăn chặn tiền từ thiện. 

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Bài đăng trưa nay của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh việc đính chính về giá trị thực sự của ngôi nhà, nữ ca sĩ còn thông báo về việc có người đâm đơn kiện, tố cô ăn chặn tiền từ thiện. Bà xã Công Vinh viết: "Hôm rồi có bạn nào làm đơn kiện mình ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. Mình cũng muốn bạn kiện đi để mình còn được biết bạn thực sự là ai, mình có đủ giấy tờ bằng chứng mà nên mình có sợ ai đâu. Chứ mình ngoài sáng còn các bạn trong tối che tên che tuổi lén lén lút lút hại người nên mình tò mò muốn biết lắm". 

Theo đó, giọng ca sinh năm 1985 tuyên bố có đầy đủ bằng chứng, giấy tờ cụ thể nên không lo ngại việc bị kiện. Bên cạnh đó, cô cho biết đã trao đổi với luật sư về thông tin để chuẩn bị gặp người kiện. Tuy nhiên, bên phía luật sư cho hay trừ khi 1 cá nhân đi lừa đảo tiền có ký giấy tờ văn bản nhận tiền của bị hại và đầy đủ bằng chứng dụ dỗ bị hại bằng tin nhắn hay ghi âm thì lúc đó mới kiện được. 

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Cô còn thẳng thắn đáp trả bình luận mỉa mai của 1 số người về việc bản thân là 'trùm cuối' ăn chặn từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Theo Thủy Tiên, việc cô lên tiếng đính là để mọi người yêu thương 2 vợ chồng yên tâm và không phải lo lắng. Nữ ca sĩ khẳng định đã quá quen với việc bị vu khống, bịa đặt trong suốt hơn 15 năm vào nghề nên không sợ khi phải đối diện với việc kiện tụng, nữ ca sĩ sẵn lòng đối mặt và không trốn tránh. 

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Sự việc chuyển nhầm 30 triệu tiền từ thiện giữa ca sĩ Thủy Tiên và 1 mạnh thường quân đã lùm xùm trong một thời gian khá dài nhưng chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy, CĐM đã nhanh chóng vào "hiến kế" cho bà xã Công Vinh. Tuy nhiên vẫn vấp phải 1 số điểm không hợp lý.

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