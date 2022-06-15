Vừa lên xe hoa, Minh Hằng đã nhập hội 'nghiện chồng' chỉ qua một câu nói, hé lộ lý do giấu kín mặt tân lang vì sợ bị nói... khoe của

Bình luận mới nhất của Minh Hằng khi nói về chồng mới cưới nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Ngày 13/6 vừa qua, lễ ăn hỏi của Minh Hằng đã chính thức diễn ra trong sự háo hức, trông chờ của người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Thanh Long là một trong những rễ phụ trong buổi đính hôn của ca sĩ Minh Hằng đã đăng tải bức ảnh ngày vui của đàn em. Kèm theo hình ảnh, Trương Thanh Long bày tỏ: "Chúng ta đều xứng đáng để được hạnh phúc. Chỉ những người không được hạnh phúc đủ đầy mới có thể buông lời khó nghe trên niềm vui của người khác. Happy day".

Chồng Minh Hằng vẫn được giấu mặt khi chụp cùng dàn dâu, rể phụ - Ảnh: FB Trương Nam Long Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả, bức ảnh đôi tân lương tân nương chụp cùng dàn dâu, rể phụ xinh tươi hết nấc nhưng khuôn mặt của chồng Minh Hằng vẫn được che đi. Trước hành động không để lộ mặt, một cư dân mạng đã để lại bình luận thắc mắc: "Không thấy chú rể?". Ngay lập tức, Trương Thanh Long liền phản hồi: "Mình có một báu vật thì mình muốn giấu hay mình muốn mang ra khoe cho mọi người xem?". Như nói trúng "tim đen", Minh Hằng lập tức tán thành: "Chuẩn, nói gì nữa bây giờ. Của là phải giấu, show ra bị kêu là khoe của". Minh Hằng tán thành với câu nói chồng là 'báu vật' nên phải giữ kín - Ảnh: Chụp màn hình Màn đối đáp qua lại của Minh Hằng và Trương Thanh Long thu hút nhiều sự chú ý. Có thể thấy, vừa mới lên xe hoa, nữ diễn viên đã lập tức nhập hội "nghiện chồng". Được biết, cả 2 đã có 6 năm hẹn hò bí mật trước khi về chung 1 nhà. Cho đến tháng 3/2022 vừa qua, khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi Minh Hằng bất ngờ công khai được cầu hôn.

Tháng 3 vừa qua, Minh Hằng bất ngờ công khai được cầu hôn sau 6 năm hẹn hò bí mật - Ảnh: FB Hằng Lê Theo Minh Hằng chia sẻ, ông xã cô là mảnh ghép rất hoàn hảo dành cho mình, giúp cô cảm nhận được hạnh phúc trong 6 năm bên nhau.

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