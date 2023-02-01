Vừa có chút tiếng tăm, 'O Sen' Ngọc Mai đã bị chỉ trích vì trịch thượng, sân si và 'ra vẻ bề trên'

Giành ngôi Quán quân tại gameshow ca nhạc The Masked Singer - Ca sĩ mặt nạ, "O Sen" Ngọc Mai từ "giảng viên thanh nhạc vô danh" một bước trở thành ca sĩ hạng A được biết tới khắp mạng xã hội, truyền thông nhiệt tình "săn đón". Tuy nhiên, sau vài tháng ngắn ngủi, nữ ca sĩ liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều, chê trách từ giọng hát đến thái độ làm nghề.

Cụ thể, họa sĩ Hồng Hải đã kể lại hành trình theo dõi chặng đường sự nghiệp của Ngọc Mai. Anh từng dành cho nữ ca sĩ những nhận xét về ngày đầu đi hát như: sự nền nã, giọng hát đẹp, dịu dàng... và niềm vui mừng khi Ngọc Mai giành chiến thắng trong The Masked Singer - Ca sĩ mặt nạ.

Mới đây, trong bài viết của họa sĩ nổi tiếng Hồng Hải, anh đã có chia sẻ thẳng thắn và bày tỏ sự tiếc nuối dành cho O Sen Ngọc Mai . Bài đăng của Hồng Hải nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Nhưng, sau khi chính thức trở thành Quán quân, Ngọc Mai bắt đầu gặp nhiều vấn đề phát sinh. Vì mến mộ Ngọc Mai, nam họa sĩ đã chia sẻ một cách thẳng thắn, thậm chí chỉ ra 5 khuyết điểm hiện tại của nữ ca sĩ về cách hành xử, đối đáp truyền thông. Nam họa sĩ cho biết: "Tôi chỉ là một khán giả của Mai ở những phòng trà, chục năm qua. Chỉ vậy thôi. Và tôi rất quý giọng hát cũng như phong cách Mai trước đây. Nên tôi mới lấy làm tiếc".

Bài viết nhận định mang tính cá nhân của họa sĩ Hồng Hải nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, nội dung trên thu hút được hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ.

Trong bài viết, H.H. cho rằng Ngọc Mai chỉ phù hợp làm giảng viên chứ không thích hợp làm ngôi sao, nghệ sĩ. Ngoài những quan điểm về kỹ thuật ca hát, điều khiến dân tình chú ý là lời chê trách của "fan ruột" về chuyện "O Sen" thường xuyên kể lể, than thở chuyện quá khứ từ khi nổi danh. Theo Hồng Hải, Ngọc Mai bị chìm trong sự hằn học, hận thù trong quá khứ. Chính điều này đã khiến nữ ca sĩ trở nên cay nghiệt, trịch thượng, làm các khán giả, kể cả những fan lâu năm như anh cũng dần mất cảm tình. Cuối cùng, Hồng Hải gửi lời nhắc đến Ngọc Mai rằng: "Chỉ nên hát thôi, bớt nói lại".

"Ngọc Mai đã đánh mất rất nhiều tình cảm mà khán giả từng dành cho O Sen. Con người nghệ sĩ mà Mai thể hiện sau cuộc thi đầy hằn học, hận thù và mong muốn trả đũa. Mai à, ngôi sao nào cũng từng không toả sáng. Và khi ấy, bị bóng tối hay hào quang của những ngôi sao khác che lấp, âu cũng lẽ thường.

Em có biết nhìn em bây giờ rất hung dữ không? Đôi mắt em, thật lạ, thay vì ánh ngời niềm viên mãn, lại chỉ thấy long lên những cay nghiệt. Mai sân si và trịch thượng. Sân si không biết vì lẽ gì nhưng trịch thượng có thể vì Mai quen mình là cô giáo, quen nhìn xuống mà nói chuyện.

Mai à, cố gắng định hình mình bằng một phong cách, một dòng nhạc nào đó, cố gắng tìm bài hit của riêng mình. Và quan trọng hơn hết thảy, bớt nói lại, chỉ nên hát thôi."

Đây không phải là lần đầu tiên O Sen Ngọc Mai nhận những lời chỉ trích khi liên tục nhắc tới quá khứ khổ cực, bị đồng nghiệp chèn ép. Ban đầu, những chia sẻ trên nhận được sự đồng tình, cảm phục từ khán giả. Thế nhưng về sau, không ít người bắt đầu thấy "ngán ngẩm". Hiện tại, O Sen Ngọc Mai vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc trên.