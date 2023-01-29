'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì

Hậu trường 29/01/2023 10:34

Nữ ca sĩ Ngọc Mai chào đón tuổi 36 vào năm nay, là một "chú mèo" chính hiệu, cô cho biết bản thân không quá quan tâm dù đây có phải năm tuổi của mình hay không.

Ngọc Mai sinh năm 1987, cô bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện m nhạc Huế và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP HCM. Năm 2013, Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc, có 10 năm công tác trong vai trò giảng viên.

'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì - Ảnh 1

Trong tạo hình nhân vật O Sen ở The Masked Singer, Ngọc Mai là cái tên được khán giả yêu thích, chú ý từ vòng đầu tiên cuộc thi với giọng hát nội lực, biến hóa, vững kỹ thuật. Cô còn là giảng viên thanh nhạc của: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Orange, Vicky Nhung...

Năm Quý Mão 2023, cũng là người "cầm tinh" con mèo, ca sĩ Ngọc Mai cũng xem đây là năm tuổi của cô. Song, dù là năm tuổi, cô không quá quan trọng điều này. Ca sĩ Ngọc Mai chia sẻ với truyền thông rằng khi nhận được câu hỏi về chuyện năm tuổi: "Năm tuổi ư… Mỗi người sẽ có một suy nghĩ, quan điểm riêng, thế nhưng đối với tôi, tôi luôn tin vào câu 'đức năng thắng số' và tôi sẽ 'sửa mình' nhiều hơn để có thể đón nhận những điều tốt đẹp".

'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì - Ảnh 2

Được biết trong những ngày đầu năm mới, ca sĩ Ngọc Mai không kiêng kỵ điều gì trong những ngày đầu năm mới. "Tôi không quá kiêng kỵ điều gì đâu, có thể do tính tôi thoải mái nên tôi cứ để mọi thứ tự nhiên, thoải mái nhất có thể", ca sĩ Ngọc Mai cho biết.

Cách đây không lâu, khi vợ chồng Ngọc Mai – Quốc Nghiệp là hai khách mời "xông đất" cho chương trình Khách sạn 5 sao mùa 2, "O Sen" đã được ông xã cầu hôn ngay trên sân khấu. Quốc Nghiệp chia sẻ: "Có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được…". Còn Ngọc Mai cũng nghẹn ngào khi mặc chiếc váy cô dâu: "Đám cưới là minh chứng tình yêu qua nhiều thử thách…".

'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì - Ảnh 3'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì - Ảnh 4

Trước đó, Ngọc Mai tiết lộ cô sẽ tổ chức lễ cưới chính thức vào tháng 4 năm nay sau hai lần trì hoãn. Vậy là sau gần 8 năm đăng ký kết hôn, có với nhau một con trai và một con gái thì cặp đôi sẽ có cho mình đám cưới mỹ mãn.

O Sen Ngọc Mai mặc váy cưới, được chồng cầu hôn trên truyền hình

O Sen Ngọc Mai mặc váy cưới, được chồng cầu hôn trên truyền hình

Quốc Nghiệp và O Sen Ngọc Mai sẽ có những giây phút hạnh phúc, ý nghĩa trước hàng triệu khán giả truyền hình trong một chương trình mới.

Xem thêm
Từ khóa:   O Sen Ngọc Mai ca sĩ Ngọc Mai Ngọc Mai - Quốc Nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang