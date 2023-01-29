'O Sen' Ngọc Mai tin rằng 'đức năng thắng số', dù là năm tuổi cũng không lo lắng điều gì

Nữ ca sĩ Ngọc Mai chào đón tuổi 36 vào năm nay, là một "chú mèo" chính hiệu, cô cho biết bản thân không quá quan tâm dù đây có phải năm tuổi của mình hay không.

Ngọc Mai sinh năm 1987, cô bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện m nhạc Huế và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP HCM. Năm 2013, Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc, có 10 năm công tác trong vai trò giảng viên.

Trong tạo hình nhân vật O Sen ở The Masked Singer, Ngọc Mai là cái tên được khán giả yêu thích, chú ý từ vòng đầu tiên cuộc thi với giọng hát nội lực, biến hóa, vững kỹ thuật. Cô còn là giảng viên thanh nhạc của: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Orange, Vicky Nhung... Năm Quý Mão 2023, cũng là người "cầm tinh" con mèo, ca sĩ Ngọc Mai cũng xem đây là năm tuổi của cô. Song, dù là năm tuổi, cô không quá quan trọng điều này. Ca sĩ Ngọc Mai chia sẻ với truyền thông rằng khi nhận được câu hỏi về chuyện năm tuổi: "Năm tuổi ư… Mỗi người sẽ có một suy nghĩ, quan điểm riêng, thế nhưng đối với tôi, tôi luôn tin vào câu 'đức năng thắng số' và tôi sẽ 'sửa mình' nhiều hơn để có thể đón nhận những điều tốt đẹp".

Được biết trong những ngày đầu năm mới, ca sĩ Ngọc Mai không kiêng kỵ điều gì trong những ngày đầu năm mới. "Tôi không quá kiêng kỵ điều gì đâu, có thể do tính tôi thoải mái nên tôi cứ để mọi thứ tự nhiên, thoải mái nhất có thể", ca sĩ Ngọc Mai cho biết. Cách đây không lâu, khi vợ chồng Ngọc Mai – Quốc Nghiệp là hai khách mời "xông đất" cho chương trình Khách sạn 5 sao mùa 2, "O Sen" đã được ông xã cầu hôn ngay trên sân khấu. Quốc Nghiệp chia sẻ: "Có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được…". Còn Ngọc Mai cũng nghẹn ngào khi mặc chiếc váy cô dâu: "Đám cưới là minh chứng tình yêu qua nhiều thử thách…". Trước đó, Ngọc Mai tiết lộ cô sẽ tổ chức lễ cưới chính thức vào tháng 4 năm nay sau hai lần trì hoãn. Vậy là sau gần 8 năm đăng ký kết hôn, có với nhau một con trai và một con gái thì cặp đôi sẽ có cho mình đám cưới mỹ mãn.

O Sen Ngọc Mai mặc váy cưới, được chồng cầu hôn trên truyền hình Quốc Nghiệp và O Sen Ngọc Mai sẽ có những giây phút hạnh phúc, ý nghĩa trước hàng triệu khán giả truyền hình trong một chương trình mới.

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