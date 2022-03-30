Vũ Hà thời hoàng kim: Cát-xê đi hát mỗi tuần một chuỗi vàng, gom về vali cuối tháng đưa vợ

Vũ Hà chia sẻ thời mình còn cật lực chạy show, số tiền cát-xê một tuần của anh đủ để mua cả chuỗi vàng, mỗi tháng vàng nhiều tới mức phải để vào vali.

Mới đây, trong chương trình Lời Tự Sự, Vũ Hà đã tâm sự về sự nghiệp ca hát nhiều năm qua của mình. Nam ca sĩ cho hay, bản thân anh không hợp với nhạc buồn, mà anh cũng không hề thích nhạc buồn nên chưa bao giờ có thể nghiêm túc hát hết một ca khúc theo thể loại này được. Vì vậy, âm nhạc của anh luôn vui tươi và mang lại sự hứng khởi cho khán giả. Vũ Hà không hợp hát nhạc buồn - Ảnh: Internet Vũ Hà kể lại, có một lần anh thể hiện ca khúc Trái Tim Băng Giá vô cùng nghiêm túc và tình cảm thì ngay lập tức lúc bước vào cánh gà đã bị khán giả "hỏi khó". Theo đó, nam ca sĩ nhận được hàng loạt tin nhắn có nội dung như: "Hôm nay anh có chuyện gì?" hay "Anh buồn cái gì mà hát buồn quá?".

"Tôi hát nhạc buồn khán giả cảm thấy không quen, mà chính tôi cũng cảm thấy mình đang lừa khán giả. Vì tôi không có buồn, hát nhạc buồn nó kỳ lắm luôn!" - Vũ Hà bộc bạch. Ở thời đỉnh cao, Vũ Hà chạy show 3 điễm diễn mỗi đêm - Ảnh: Internet May thay, dòng nhạc vui vẻ, "tưng tửng" mà Vũ Hà lựa chọn đã mang lại thành công cho anh. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi đêm nam ca sĩ chạy đến 3 show, lúc về tới nhà đã 1, 2 giờ sáng là chuyện hết sức bình thường.

"Ngày xưa đi hát tỉnh mà chạy 3 show là kinh khủng lắm, hát đến show thứ 3 là đã 12h, 1h đêm rồi. Tôi chạy toàn ở những nơi như Năm Căn, Cà Mau, phóng bobo bay bay trên những con rạch." - Vũ Hà tiết lộ. Ca sĩ Vũ Hà thời trẻ - Ảnh: Internet Cũng bởi độ đắt show "không phải dạng vừa" thời đó, Vũ Hà cho biết, mỗi đêm diễn như vậy anh thu về 12 triệu tiền cát-xê, trong khi lúc bấy giờ vàng chỉ có hơn 400 nghìn đồng/chỉ. Nam ca sĩ cho biết, làm được bao nhiêu tiền anh đều dùng để mua vàng hết, mỗi tuần như vậy là được một chuỗi vàng, tất cả cho vào vali rồi cuối tháng đưa về cho vợ. Tuy vậy, là một ca sĩ "chịu chi" cho các tác phẩm của mình, Vũ Hà cho biết anh đã đầu tư không ít tiền vào công cuộc làm nghề: "Tiền cũng nhiều thật, nhưng mua 1 cái xe hơi là mất trăm mấy chục cây vàng. Còn mỗi MV mọi người nghĩ coi chơi chơi vậy thôi nhưng cũng mất tới hơn 4 cây vàng lận".

Nhờ câu nói này của Đàm Vĩnh Hưng mà Vũ Hà đã không bỏ nghề Ca sĩ Vũ Hà đã từng có một giai đoạn không còn cảm thấy hứng thú với việc đi hát nữa và muốn bỏ nghề, nhưng nhờ có người bạn là Đàm Vĩnh Hưng nên suy nghĩ này của anh đã thay đổi.

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