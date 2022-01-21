Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết”

Hậu trường 21/01/2022 11:57

So với những bức hình lung linh tự đăng, Phương Oanh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi vô tình bị đàn em Đỗ Mỹ Linh “bóc sạch” loạt “góc chết”.

Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh khiến người hâm mộ khá ngạc nhiên khi đoạt cúp một giải golf dành cho nghệ sĩ vì trước đó người đẹp này chưa từng tiết lộ mình có chơi môn thể thao này.

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 1
Phương Oanh khiến fan hâm mộ bất ngờ khi lần đầu "xả" loạt ảnh đi đánh golf

Ngay sau đó, trên trang cá nhân của nữ diễn viên “Hương vị Tình thân” đăng tải một loạt ảnh cực xịn xò tại sân golf. Xuất hiện tại giải đấu này, Phương Oanh trẻ trung, năng động trong chiếc áo thun ôm sát người cùng chân váy kẻ ca rô phối với mũ lưỡi trai, tất cao cùng màu. Diện style như tiểu thư quý tộc ra sân golf, khiến Phương Oanh trông “chanh sả” hơn rất nhiều.

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 2

Style trẻ trung, năng động giúp Phương Oanh khoe trọn visual và vóc dáng thon gọn, thể thao

Nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được cơn mưa lời khen khi vóc dáng của cô đã có phần thon gọn hơn rất nhiều. Trên trang cá nhân, Phương Oanh khoe hết loạt ảnh trên sân golf với niềm vui khó giấu: "Lần đầu ra sân đã rinh được cúp, may mắn thế chứ lị. Phải chăm học hơn thôi".

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 3
Nữ diễn viên không giấu nổi niềm hào hứng khi lần đầu tham gia mà đã nhận được giải thưởng
Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 4
Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng tham gia vào giải đấu dành cho nghệ sĩ cùng đàn chị thân thiết Phương Oanh

Phương Oanh cũng khoe thêm nhiều khoảnh khắc chụp cùng người em thân thiết Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, tình chị em này "chắc có bền lâu" bởi Đỗ Mỹ Linh ngay sau đó vô tình dìm hàng Phương Oanh bằng đoạn clip quay toàn góc chết khi diễn viên "Hương Vị Tình Thân" lên nhận giải.

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 5

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 6

Có lẽ vì quên dùng filter mà nhan sắc của Phương Oanh trong clip này khác xa so với ảnh tự đăng

Có lẽ quên dùng filter nên Hoa hậu Việt Nam 2016 vô tình khiến đàn chị lộ cằm nọng, hay mặt V-line lại thành O-line cùng đôi mắt lim dim, mơ màng. Hay vòng 2 của Phương Oanh cũng bị cư dân mạng soi ra khá to chứ không được thon gọn, săn chắc như ảnh tự đăng. Vì quá vui khi đàn chị lên nhận giải thưởng ngay trong lần đầu thử sức nên nàng hậu cũng không ngờ mình lại “dìm” hàng người chị thân thiết “thảm” đến mức này.

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 7

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 8

Nọng cằm hay cả vòng 2 lùm lùm của nữ diễn viên cũng bị cư dân mạng "soi" ra

Thậm chí, so với bức ảnh mà người hâm mộ chụp cùng 2 người đẹp ở sân golf thậm chí còn "có tâm" hơn rất nhiều. Có lẽ sau lần này, Đỗ Mỹ Linh nên “tem tém” lại để tránh lộ khoảnh khắc kém sắc của các chị em khác.

Vô tình bị “dìm hàng” qua ống kính của người em thân thiết, Phương Oanh lộ hàng loạt “góc chết” - Ảnh 9
So với clip "dìm hàng" thảm hại của Đỗ Mỹ Linh, xem ra ảnh của người hâm mộ đăng tải còn có "tâm" hơn nhiều

 

Xinh đẹp mỹ miều hậu dao kéo là thế, ai ngờ Phương Oanh lại bị soi khuyết điểm này

Xinh đẹp mỹ miều hậu dao kéo là thế, ai ngờ Phương Oanh lại bị soi khuyết điểm này

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” thế nhưng cặp mí dày cộp của Phương Oanh lúc nào cũng đem lại cảm giác nặng trĩu như buồn ngủ khiến diễn xuất của nữ diễn viên trông đơ cứng mặc dù cô rất nhập tâm vào vai diễn.

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