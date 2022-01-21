Ngay sau đó, trên trang cá nhân của nữ diễn viên “Hương vị Tình thân” đăng tải một loạt ảnh cực xịn xò tại sân golf. Xuất hiện tại giải đấu này, Phương Oanh trẻ trung, năng động trong chiếc áo thun ôm sát người cùng chân váy kẻ ca rô phối với mũ lưỡi trai, tất cao cùng màu. Diện style như tiểu thư quý tộc ra sân golf, khiến Phương Oanh trông “chanh sả” hơn rất nhiều.

Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh khiến người hâm mộ khá ngạc nhiên khi đoạt cúp một giải golf dành cho nghệ sĩ vì trước đó người đẹp này chưa từng tiết lộ mình có chơi môn thể thao này.

Nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được cơn mưa lời khen khi vóc dáng của cô đã có phần thon gọn hơn rất nhiều. Trên trang cá nhân, Phương Oanh khoe hết loạt ảnh trên sân golf với niềm vui khó giấu: "Lần đầu ra sân đã rinh được cúp, may mắn thế chứ lị. Phải chăm học hơn thôi".

Nữ diễn viên không giấu nổi niềm hào hứng khi lần đầu tham gia mà đã nhận được giải thưởng

Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng tham gia vào giải đấu dành cho nghệ sĩ cùng đàn chị thân thiết Phương Oanh

Phương Oanh cũng khoe thêm nhiều khoảnh khắc chụp cùng người em thân thiết Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, tình chị em này "chắc có bền lâu" bởi Đỗ Mỹ Linh ngay sau đó vô tình dìm hàng Phương Oanh bằng đoạn clip quay toàn góc chết khi diễn viên "Hương Vị Tình Thân" lên nhận giải.

Có lẽ vì quên dùng filter mà nhan sắc của Phương Oanh trong clip này khác xa so với ảnh tự đăng

Có lẽ quên dùng filter nên Hoa hậu Việt Nam 2016 vô tình khiến đàn chị lộ cằm nọng, hay mặt V-line lại thành O-line cùng đôi mắt lim dim, mơ màng. Hay vòng 2 của Phương Oanh cũng bị cư dân mạng soi ra khá to chứ không được thon gọn, săn chắc như ảnh tự đăng. Vì quá vui khi đàn chị lên nhận giải thưởng ngay trong lần đầu thử sức nên nàng hậu cũng không ngờ mình lại “dìm” hàng người chị thân thiết “thảm” đến mức này.

Nọng cằm hay cả vòng 2 lùm lùm của nữ diễn viên cũng bị cư dân mạng "soi" ra

Thậm chí, so với bức ảnh mà người hâm mộ chụp cùng 2 người đẹp ở sân golf thậm chí còn "có tâm" hơn rất nhiều. Có lẽ sau lần này, Đỗ Mỹ Linh nên “tem tém” lại để tránh lộ khoảnh khắc kém sắc của các chị em khác.