Xinh đẹp mỹ miều hậu dao kéo là thế, ai ngờ Phương Oanh lại bị soi khuyết điểm này

Sau một thời gian chăm chụp hình thời trang và được khen ngợi vì style đẹp mắt khác hẳn trên phim, Phương Oanh mới đây tung clip khoe cận mặt mộc lên Facebook cá nhân hơn 500.000 người theo dõi. Với làn da trắng mịn, căng mướt không chút nếp nhăn, Phương Oanh được nhiều cư dân mạng khen ngợi tới tập mặt mộc.

Được biết tới qua nhiều tác phẩm truyền hình được đông đảo khán giả cả nước theo dõi như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân… Phương Oanh hiện đang là cái tên được nhiều nhà sản xuất phim ngỏ lời khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thần thái.

Tuy nhiên, netizen cũng soi ra khuyết điểm vùng mắt của nữ diễn viên và cho rằng đây chính là điểm “chí mạng” hại cô từ trong phim ra ngoài đời. Nếu chăm theo dõi Phương Oanh sẽ thấy hầu hết trong những khoảnh khắc cận mặt, vùng mắt sưng húp, lờ đờ của cô đã tồn tại từ lâu và kéo nhan sắc của người đẹp xuống vài bậc.

Tuy nhiên netizen lại soi ra khuyết điểm ở vùng mắt của Phương Oanh vì cặp mí của dày, trông rất nặng nề

Hay trong một lần khác, thời điểm "Hương Vị Tình Thân" chưa đóng máy, “Quỳnh búp bê” tung một clip mặc đồ ngủ hát tặng fan ở nhà, diện mạo của Phương Oanh bất ngờ trở thành chủ đề khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán vì gương mặt kém sắc, mí và bọng mắt to, lộ quầng thâm. Nhiều fan cứng của cô nàng cho rằng clip này được quay khi Phương Oanh vừa đi ghi hình phim nên mắt cô mới sưng, lộ quầng thâm và trông mệt mỏi như vậy.

Mặc dù đã khéo léo thêm vào filter để phân tán sự chú ý, thế nhưng điều đó cũng không thể giúp nữ diễn viên "cứu cánh" vẻ ngoài với cặp mí dày cộp tạo cảm giác như khi nữ diễn viên mở mắt trông sẽ rất khó khăn.

Cặp mí dày khiến Phương Oanh trông có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ

Cặp mí dày cộp như "2 con đỉa" của Phương Oanh khiến gương mặt của cô lúc nào cũng có cảm giác kì kì, khán giả thì không tài nào tập trung xem phim. Đây cũng là nguyên do cô càng bị chê mặt đơ khi diễn dù đứng trước ống kính, người đẹp luôn nhập vai hết mình.

Mí trên dày và bọng nước hại cô nàng từ ngoài đời đến cả trong phim khiến biểu cảm gương mặt cứ bị đơ cứng

Bên cạnh nhan sắc đời thực của Phương Oanh sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ, thì phong cách thời trang lúc xuề xòa, lúc khí chất ngút trời cũng như body “lên xuống” thất thường của mỹ nhân này cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.