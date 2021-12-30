'Team qua đường' chụp vội nhan sắc đời thực của bà Phương Hằng: Khác hẳn trên livestream

Vẻ trẻ trung đời thực của bà Phương Hằng khi xuất hiện tại tòa án vừa qua khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng vì khác xa so với khi livestream.

Mới đây, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại một phiên tòa xét xử người tống tiền mình tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Cụ thể, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng bị Mai Văn Cường (sinh năm 1990) tống tiền với số tiền là 2 triệu đồng. Sau khi làm rõ vụ việc, Mai Văn Cường bị người khác thuê để cưỡng đoạt tài sản của bà Phương Hằng. Chứng kiến hoàn cảnh nghèo khó, bị xúi giục chỉ vì tiền bạc của bị cáo Mai Xuân Cường, bà Phương Hằng đã xin Tòa giảm nhẹ tội và không phạt tù người đàn ông này. Cư dân mạng so sánh ảnh bà Nguyễn Phương Hằng trên sóng livetream và ngoài đời thực Phiên tòa này được đông đảo nhiều người quan tâm, xuất hiện tại nơi xét xử bà Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì hình ảnh khác xa so với lúc livestream.

Trước đây cư dân mạng thường nhìn thấy bà Phương Hằng xuất hiện trên sóng livestream với những bộ đầm tối màu, vải trơn cùng họa tiết “hoa lá cành” có phần hơi diêm dúa nhưng đây lại là lựa chọn khôn khéo để tôn lên quyền lực, sự giàu sang cùng những bộ trang sức kim cương trên tay và cổ của Tổng Giám đốc công ty Đại Nam. CEO công ty Đại Nam thường diện trang phục tối màu trên sóng livestream Xuất hiện tại phiên tòa, bà Phương Hằng gây chú ý vì gương mặt rất ít nếp nhăn, làn da của bà khá mịn màng dù đã ở tuổi ngũ tuần. Kiểu tóc xoăn uốn lọn nhẹ nhàng của CEO Đại Nam cùng chiếc đầm trắng nhún bèo cánh tay cũng được nhiều người khen khiến bà trông trẻ hơn rất nhiều.

Nhan sắc ngoài đời thực của bà Nguyễn Phương Hằng dưới ống kính "người qua đường" Để so sánh với nhan sắc ngoài đời thực của bà Phương Hằng, cư dân mạng còn soi lại hình ảnh khi Tổng giám đốc công ty Đại Nam livestream. Trong nhiều video khi lên sóng, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng filter để “bóp” cho mặt thon gọn, có đường V-line. Trong khi đó, gương mặt đời thực của CEO công ty Đại Nam có phần hơi bầu bỉnh. Nhiều người cho rằng “streamer lớn tuổi nhất Việt Nam” có phần sống ảo hơi quá đà khi dùng nhiều filter để trông mình thon gọn, trẻ trung hơn. Nhiều người cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã lạm dụng filter khá nhiều để "sống ảo" khi livestream

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/team-qua-duong-chup-voi-nhan-sac-doi-thuc-cua-ba-phuong-hang-khac-han-tren-livestream-443794.html