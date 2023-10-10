Võ Hạ Trâm được con gái 'phát tín hiệu' chuẩn bị lên chức lần 2, vội xin kinh nghiệm hội các bà mẹ!

Võ Hạ Trâm từng tiết lộ ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sẽ sinh 5 con. Trong tương lai, nữ ca sĩ mong muốn sinh thêm bé trai để "đủ nếp, đủ tẻ".

Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ là một trong số những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ái nữ tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, chào đời vào tháng 7/2021. Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ là một trong số những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm lớn trên mạng xã hội Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip, hình ảnh của nhóc tỳ trong các hoạt động thường ngày. Đặc biệt, mới đây nhất, Võ Hạ Trâm "cười ra nước mắt" khi đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc dáng ngủ có "một không hai" của ái nữ kèm lời nhắn: "Thôi xong, có điềm". Theo như dân gian truyền rằng khi nhóc tỳ có tư thế ngủ như thế này thì mẹ sắp có mang thai.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip, hình ảnh của nhóc tỳ trong các hoạt động thường ngày Bên dưới bình luận, nữ ca sĩ còn hài hước hỏi thêm "kinh nghiệm" từ hội các bà mẹ rằng: "Kinh nghiệm mấy chị thế nào? Khi bé trông em thì em chừng nào xuất hiện ạ?". Khoảnh khắc trên nhanh chóng thu hút sự tương tác sôi nổi của cư dân mạng. mới đây nhất, Võ Hạ Trâm "cười ra nước mắt" khi đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc dáng ngủ có "một không hai" của ái nữ kèm lời nhắn: "Thôi xong, có điềm" Không chỉ có sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh, Võ Hạ Trâm còn ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ cùng cô con gái nhỏ đáng yêu kháu khỉnh. Võ Hạ Trâm từng tiết lộ ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sẽ sinh 5 con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối và hài hước tiết lộ: "Số lượng order đó vẫn còn nhưng nhà sản xuất không chấp nhận, khả năng có hạn".

Không chỉ có sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh, Võ Hạ Trâm còn ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ. Nữ ca sĩ từng tiết lộ ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sẽ sinh 5 con Với Võ Hạ Trâm việc đẻ 5 con là "ngoài tầm với" và chỉ 2 là đủ. Trong tương lai, nữ ca sĩ mong muốn sinh thêm bé trai để "đủ nếp, đủ tẻ". Tuy nhiên, nếu con thứ 2 là con gái thì cô vẫn vui vẻ, bởi nữ ca sĩ không đặt nặng vấn đề giới tính. Với Võ Hạ Trâm việc đẻ 5 con là "ngoài tầm với" và chỉ 2 là đủ. Trong tương lai, nữ ca sĩ mong muốn sinh thêm bé trai để "đủ nếp, đủ tẻ" Điểm đặc biệt, ngay từ trong bụng mẹ, bé Moon đã được luyện ăn chay và duy trì chế độ này tới thời điểm hiện tại. Võ Hạ Trâm từng cho biết có bác sĩ dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phù hợp và luôn xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé. Bé Moon dù ăn chay trường nhưng không bị thiếu chất. Cô bé lai Ấn trộm vía có chỉ số phát triển khá tốt, từ chiều cao cân nặng đến tính cách thông minh lanh lợi Bằng chứng là hiện tại, bé Moon dù ăn chay trường nhưng không bị thiếu chất. Cô bé lai Ấn trộm vía có chỉ số phát triển khá tốt, từ chiều cao cân nặng đến tính cách thông minh lanh lợi. Khi 6 tháng tuổi, bé Moon đã tập đứng. Vừa tròn 8 tháng tuổi, con mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg.

Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái.

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