Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái

Hậu trường 08/09/2023 19:16

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái.

Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ chính thức ‘về chung một nhà’ vào đầu năm 2019. Cặp đôi đón con gái đầu lòng - bé Moon - hồi tháng 7/2021. Trong 4 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đầm ấm, hạnh phúc.

Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Võ Hạ Trâm

 

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước cuộc họp quan trọng liên quan đến ái nữ. Theo đó, Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Hồi hộp quá, ngày mai lần đầu tiên trong đời có show: Họp phụ huynh... Tới công chiện với mẹ Moon luôn. Nhà trường ngỏ lời muốn mẹ Moon lên phát biểu 20 phút về đề tài gia đình hạnh phúc. Sáng mai chắc dậy 3h sáng luyện thanh, make-up đồ… Rồi mai em phát biểu gì cho ngầu bà con?".

Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái - Ảnh 2
Ca sĩ Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước cuộc họp phụ huynh của ái nữ

 

Theo đó, Võ Hạ Trâm sẽ có buổi họp phụ huynh cho bé Moon và đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ làm điều này. Cô khá lo lắng cho biết được nhà trường mời đại diện lên phát biểu nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.

Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái - Ảnh 3
Cô khá lo lắng vì được nhà trường mời đại diện lên phát biểu nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì

 

Sau khi tâm sự về chuyện họp phụ huynh cho con của Võ Hạ Trâm nhanh chóng nhận về vô số tương tác từ bạn bè. Hầu hết người xem đều để lại lời trêu ghẹo kêu chỉ cần lên hát là được.

Võ Hạ Trâm lo lắng khi lần đầu đứng trước đám đông làm một việc liên quan đến con gái - Ảnh 4
Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm không ngừng ‘gây sốt’ mạng xã hội vì có ngoại hình đáng yêu, gương mặt ấn tượng lai nét Việt - Ấn

 

Thời gian qua, ái nữ nhà Võ Hạ Trâm không ngừng ‘gây sốt’ mạng xã hội vì có ngoại hình đáng yêu, gương mặt ấn tượng lai nét Việt - Ấn. Bên cạnh đó, bé Moon còn được khen thông minh, lanh lợi. Võ Hạ Trâm từng chia sẻ con gái thích ca hát, tương lai có thể sẽ nối nghiệp mẹ. Từ lúc mới 17 tháng tuổi, cô bé đã biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi và làm theo động tác giống với nhân vật trong phim.

Võ Hạ Trâm từng có ý định không lấy chồng sau nhiều lần bị phản bội trong tình yêu

Võ Hạ Trâm từng có ý định không lấy chồng sau nhiều lần bị phản bội trong tình yêu

Để có được hạnh phúc như hiện tại với chồng Ấn Độ, ít ai biết, Võ Hạ Trâm từng trải qua những lần rơi xuống vực thẳm trong tình yêu. Cô đã từng có ý định không kết hôn khi liên tiếp phải đón nhận những đổ vỡ.

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Từ khóa:   Võ Hạ Trâm bé moon vbiz

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