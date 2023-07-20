Hội bỉm sữa 'dở khóc dở cười' khi Võ Hạ Trâm bày tỏ nỗi nhớ con trong những ngày đầu tiên ái nữ đến trường

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip, hình ảnh của nhóc tỳ trong các hoạt động thường ngày. Đặc biệt, mới đây nhất, sáng ngày 20/7, nữ ca sĩ chia sẻ xúc động về những ngày đầu tiên đứa bé Moon đi học mẫu giáo.

Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm là một trong số những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ái nữ của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, biệt danh là Moon, chào đời vào tháng 7/2021.

Xong rồi mẹ nói cho mẹ đi, thì bạn để mẹ đi vì bạn nghĩ mẹ sẽ quay lại đón bạn như mọi khi. Ai dè sau 15 phút không thấy mẹ, bạn bắt đầu khóc vì hoang mang. May có cô giáo bồng bạn đi chơi chỗ này chỗ kia cho bớt khóc nhưng nói chung chơi trong nước mắt( đoạn này tui ở nhà tui cũng thẫn thờ nhớ con)".

Như những bà mẹ bỉm sữa khác, Võ Hạ Trâm cho biết, những ngày đầu cho con đi học, bản thân thẫn thờ vì nhớ con và cố tình đến sớm để đợi đón con sau mỗi giờ tan trường. Theo đó, nữ ca sĩ tâm sự: "Đây là ngày đầu tiên Moon đi học. Nói chung con bé cũng ngây thơ có biết đi học là gì đâu. Tới trường thấy xích đu chơi vui quá vui. Rồi xong vô lớp làm quen bạn bè cô giáo, đoạn này vẫn vui.

Nữ ca sĩ chia sẻ xúc động về những ngày đầu tiên đứa bé Moon đi học mẫu giáo.

Sau khoảng ba ngày đến trường, nữ ca sĩ cảm thấy vui khi nhóc tỳ đã quen với việc đi học mỗi ngày: "Rồi cái tui nghe tiếng khóc quen thuộc từ đằng xa đang dần tiến tới, người con gái tui yêu đầm đìa nước mắt gọi mẹ trong sự tủi uất ức vì bị mẹ "'bỏ rơi". Xong con về nhà cũng vui như hội.

Câu chuyện này kéo dài được 3 ngày thì bây giờ đã không thèm níu kéo mẹ mỗi khi đi học hay không muốn đi về mỗi khi mẹ đón ( vì bận đi chơi cầu trượt với chúng bạn). Cứ tưởng tui có giá trị chút, nó đi học nó sẽ thấy nhớ tui hơn nhưng không, chỉ là tui tự tưởng tượng thôi, buồn của tui!".

Võ Hạ Trâm cho biết, những ngày đầu cho con đi học, bản thân thẫn thờ vì nhớ con và cố tình đến sớm để đợi đón con sau mỗi giờ tan trường

Ngay dưới bài viết của Võ Hạ Trâm, hội các bà mẹ đều tỏ ra đồng cảm và hiểu được cảm giác nhung nhớ con của nữ ca sĩ trong những ngày đầu nhóc tỳ đến trường. Đáng chú ý, do Võ Hạ Trâm ăn chay trường 14 năm qua nên ngay từ trong bụng mẹ, bé Moon cũng ăn chay và duy trì chế độ này tới thời điểm hiện tại. Võ Hạ Trâm từng cho biết có bác sĩ dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phù hợp và luôn xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Dáng đứng ngóng con của Võ Hạ Trâm khiến cư dân mạng được một phen "dở khóc dở cười"

Tuy nhiên, với chế độ ăn này thì Võ Hạ Trâm khá lo lắng khi ái nữ phải đi học trường mẫu giáo. Vợ chồng Võ Hạ Trâm đã phải suy tính đến từng bữa ăn của bé Moon bởi hầu hết các trường mẫu giáo hiện tại đều cho trẻ ăn mặn với thực đơn đầy đủ thịt cá trứng sữa.

Sau khoảng ba ngày đến trường, nữ ca sĩ cảm thấy vui khi nhóc tỳ đã quen với việc đi học mỗi ngày

Cuối cùng, Võ hạ Trâm đã quyết định sự chuẩn bị chu đáo và tự chuẩn bị đồ ăn cho con và gửi cô giáo vào mỗi buổi sáng. Cách làm này giúp Moon vừa duy trì chế độ ăn chay như ở nhà, vừa thoải mái đi học và hoà nhập với bạn bè, đồng thời không làm ảnh hưởng đến thực đơn sẵn có của trường học.

Cô bé lai Ấn trộm vía có chỉ số phát triển khá tốt, từ chiều cao cân nặng đến tính cách thông minh lanh lợi

Đến thời điểm hiện tại, bé Moon dù ăn chay trường nhưng không bị thiếu chất. Cô bé lai Ấn trộm vía có chỉ số phát triển khá tốt, từ chiều cao cân nặng đến tính cách thông minh lanh lợi. Khi 6 tháng tuổi, bé Moon đã tập đứng. Vừa tròn 8 tháng tuổi, con mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg.