Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật!

Võ Hạ Trâm sớm bén duyên với nghệ thuật từ năm 2007 nhưng mãi vẫn chưa thể bật sáng dù được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát. Mải đến gần đây, nữ ca sĩ mới tạo được cú hit lớn trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình với ca khúc "Về với em". Đáng chú ý hơn, quá trình thực hiện MV này đều đầu tư vô cùng công phu và tỉ mỉ khi được quay tại Ấn Độ - quê hương của ông xã Võ Hạ Trâm.

Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ mới tạo được cú hit lớn trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình với ca khúc "Về với em"

Mới đây nhất, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ nghẹn ngào, bày tỏ niềm xúc động tiết lộ rằng: "16 năm Trâm mới có một bài hit". Chia sẻ này của Võ Hạ Trâm khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây cho cô, đồng thời cũng chúc mừng nữ ca sĩ đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp của mình. Điều này cũng minh chứng rõ rệt cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự nghiêm túc làm nghề của Võ Hạ Trâm.