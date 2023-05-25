Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật!

Hậu trường 25/05/2023 09:58

Chia sẻ của Võ Hạ Trâm khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây cho cô, đồng thời cũng chúc mừng nữ ca sĩ đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp của mình.

Võ Hạ Trâm sớm bén duyên với nghệ thuật từ năm 2007 nhưng mãi vẫn chưa thể bật sáng dù được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát. Mải đến gần đây, nữ ca sĩ mới tạo được cú hit lớn trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình với ca khúc "Về với em". Đáng chú ý hơn, quá trình thực hiện MV này đều đầu tư vô cùng công phu và tỉ mỉ khi được quay tại Ấn Độ - quê hương của ông xã Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật! - Ảnh 1
Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ mới tạo được cú hit lớn trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình với ca khúc "Về với em"

Mới đây nhất, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ nghẹn ngào, bày tỏ niềm xúc động tiết lộ rằng: "16 năm Trâm mới có một bài hit". Chia sẻ này của Võ Hạ Trâm khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây cho cô, đồng thời cũng chúc mừng nữ ca sĩ đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp của mình. Điều này cũng minh chứng rõ rệt cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự nghiêm túc làm nghề của Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật! - Ảnh 2
Trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ nghẹn ngào, bày tỏ niềm xúc động tiết lộ rằng: "16 năm Trâm mới có một bài hit"

Trước đó, suốt 2 ngày đầu ra mắt, MV Về với em của Võ Hạ Trâm chính thức đạt top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam, “soán ngôi" Flower của Jisoo. Đến hiện tại, sản phẩm âm nhạc này có hơn 2,1 triệu lượt xem, 123.000 lượt yêu thích và 10.000 bình luận.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật! - Ảnh 3
Trước đó, suốt 2 ngày đầu ra mắt, MV Về với em của Võ Hạ Trâm chính thức đạt top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam, “soán ngôi" Flower của Jisoo

Không chỉ ở YouTube, Về với em còn dẫn đầu bảng xếp hạng trên iTunes Việt Nam. Sự kiện giới thiệu MV của Võ Hạ Trâm giữ vị trí #1 suốt 24 tiếng với 15 triệu lượt xem tổng các video. Từ khóa “Võ Hạ Trâm” cũng được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google Việt Nam hôm 13/4.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào xúc động khi tiết lộ lần đầu nhận được 'trái ngọt' trong suốt 16 năm miệt mài làm nghệ thuật! - Ảnh 4
Điều này cũng minh chứng rõ rệt cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự nghiêm túc làm nghề của Võ Hạ Trâm

Giọng ca sinh năm 1990 từng cho biết, dự án âm nhạc này được phần lớn sự tiếp sức từ chồng về tài chính lẫn tinh thần. Thông qua sản phẩm tiền tỉ này, bà mẹ một con thực hiện được ước mơ cô ấp ủ suốt 3 năm qua: làm dự án kết hợp văn hóa Việt - Ấn.

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