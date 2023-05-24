Phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng tải đoạn clip ngắn về ái nữ đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm bày tỏ phấn khích và hào hứng chạy ngay đến chỗ ba khi vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay lập tức, Võ Hạ Trâm liền lên tiếng nhắc nhở con gái rằng: "Ba bệnh rồi, ba không tới gần con được".
Sau khi nghe mẹ nhắc, ái nữ của Võ Hạ Trâm tỏ ra hiểu chuyện, chỉ dám đứng từ xa và nở nụ cười với ba. Chồng Tây của Võ Hạ Trâm cũng đứng nhìn con vui chơi, nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc ấm lòng của 2 bố con nhà Võ Hạ Trâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc cho ông xã Võ Hạ Trâm mau hết bệnh để có thể chơi cùng con gái.
Được biết, năm 2019, Võ Hạ Trâm bất ngờ lên xe hoa với Vikas - ông xã doanh nhân người Ấn Độ. Cặp đôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng hồi tháng 7/2021. Suốt 4 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đầm ấm, bình yên và hạnh phúc.
Võ Hạ Trâm thừa nhận, đôi khi cô và ông xã có những va chạm nhỏ về văn hóa nhưng khi ngồi lại nói chuyện với nhau thì cả 2 có sự thấu hiểu nên đã dung hòa mọi vấn đề đó. Nữ ca sĩ và chồng Ấn Độ sẵn sàng lắng nghe nhau, thay đổi để tốt hơn. Vợ chồng Võ Hạ Trâm sẽ chọn cách giải quyết tốt nhất để hiểu hơn về nhau.
Võ Hạ Trâm cũng từng dí dỏm tiết lộ việc ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sinh 5 con. Về vấn đề này, Võ Hạ Trâm đáp trả đầy hài hước rằng: "Số lượng order đó vẫn còn nhưng nhà sản xuất không chấp nhận, khả năng có hạn". Với Võ Hạ Trâm việc đẻ 5 con là "ngoài tầm với" và chỉ 2 là đủ.