Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng tải đoạn clip ngắn về ái nữ đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm bày tỏ phấn khích và hào hứng chạy ngay đến chỗ ba khi vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay lập tức, Võ Hạ Trâm liền lên tiếng nhắc nhở con gái rằng: "Ba bệnh rồi, ba không tới gần con được".

Bé Moon khi thấy ba đã rất vui và hào hứng chạy ngay đến chỗ ba.

Sau khi nghe mẹ nhắc, ái nữ của Võ Hạ Trâm tỏ ra hiểu chuyện, chỉ dám đứng từ xa và nở nụ cười với ba. Chồng Tây của Võ Hạ Trâm cũng đứng nhìn con vui chơi, nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc ấm lòng của 2 bố con nhà Võ Hạ Trâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc cho ông xã Võ Hạ Trâm mau hết bệnh để có thể chơi cùng con gái.