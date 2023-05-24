Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh

Hậu trường 24/05/2023 19:33

Phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng tải đoạn clip ngắn về ái nữ đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm bày tỏ phấn khích và hào hứng chạy ngay đến chỗ ba khi vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay lập tức, Võ Hạ Trâm liền lên tiếng nhắc nhở con gái rằng: "Ba bệnh rồi, ba không tới gần con được".

Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 1
Bé Moon khi thấy ba đã rất vui và hào hứng chạy ngay đến chỗ ba.

Sau khi nghe mẹ nhắc, ái nữ của Võ Hạ Trâm tỏ ra hiểu chuyện, chỉ dám đứng từ xa và nở nụ cười với ba. Chồng Tây của Võ Hạ Trâm cũng đứng nhìn con vui chơi, nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc ấm lòng của 2 bố con nhà Võ Hạ Trâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc cho ông xã Võ Hạ Trâm mau hết bệnh để có thể chơi cùng con gái.

Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 2
Ông xã nữ ca sĩ không dám đứng gần nhóc tỳ để tránh trường hợp lây bệnh sang con.
Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 3
Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 4
Nhiều khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho gia đình nhỏ của Võ Hạ Trâm

Được biết, năm 2019, Võ Hạ Trâm bất ngờ lên xe hoa với Vikas - ông xã doanh nhân người Ấn Độ. Cặp đôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng hồi tháng 7/2021. Suốt 4 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đầm ấm, bình yên và hạnh phúc.

Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 5
Võ Hạ Trâm là một trong những ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực trong Vbiz.
Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 6
Năm 2019, Võ Hạ Trâm đã chính thức kết hôn với Vikas.
Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 7
Cặp đôi đón con gái đầu lòng hồi tháng 7/2021.

Võ Hạ Trâm thừa nhận, đôi khi cô và ông xã có những va chạm nhỏ về văn hóa nhưng khi ngồi lại nói chuyện với nhau thì cả 2 có sự thấu hiểu nên đã dung hòa mọi vấn đề đó. Nữ ca sĩ và chồng Ấn Độ sẵn sàng lắng nghe nhau, thay đổi để tốt hơn. Vợ chồng Võ Hạ Trâm sẽ chọn cách giải quyết tốt nhất để hiểu hơn về nhau.

Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 8
Nữ ca sĩ và chồng Ấn Độ sẵn sàng lắng nghe, thay đổi để tốt hơn.
Khán giả 'lụi tim' trước phản ứng của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khi biết ba bị bệnh - Ảnh 9
Võ Hạ Trâm từng tiết lộ ông xã đã lên kế hoạch muốn sinh 5 con.

Võ Hạ Trâm cũng từng dí dỏm tiết lộ việc ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sinh 5 con. Về vấn đề này, Võ Hạ Trâm đáp trả đầy hài hước rằng: "Số lượng order đó vẫn còn nhưng nhà sản xuất không chấp nhận, khả năng có hạn". Với Võ Hạ Trâm việc đẻ 5 con là "ngoài tầm với" và chỉ 2 là đủ.

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