Gọi thợ thông bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời tay chân phát hiện bí mật đen tối của chồng giấu bên trong

Tâm sự 24/06/2026 21:49

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con.

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau.

 

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Gọi thợ thông bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời tay chân phát hiện bí mật đen tối của chồng giấu bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Tôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Chê "vợ xấu cần gì giữ" rồi mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, một tháng sau tôi điếng người nhận cú điện thoại lúc nửa đêm

Chê "vợ xấu cần gì giữ" rồi mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, một tháng sau tôi điếng người nhận cú điện thoại lúc nửa đêm

Ban đầu tôi nghe thế thì điếng người im lặng mấy giây. Nhưng sau đó tôi tức giận lắm, liền mắng vợ hàm hồ. Vợ chồng cãi nhau mà cứ đòi ly hôn là thế nào? Chuyện ly hôn là trò đùa à, cô ấy có nghĩ cho con cái, gia đình hai bên không?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cầm kết quả ADN đúng là con mình nhưng mặt giống gã hàng xóm như đúc, chồng rụng rời khi biết sự thật phía sau

Cầm kết quả ADN đúng là con mình nhưng mặt giống gã hàng xóm như đúc, chồng rụng rời khi biết sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Hăm hở dắt cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, tôi và bố "đứng hình" khi cánh cửa phòng mở ra

Hăm hở dắt cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, tôi và bố "đứng hình" khi cánh cửa phòng mở ra

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Ngỡ gặp đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình choáng váng

Ngỡ gặp đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình choáng váng

Tâm sự 55 phút trước
Trước ngày cưới của chị gái, tôi lỡ tiết lộ một bí mật, không ngờ đêm tân hôn lại xảy ra biến cố

Trước ngày cưới của chị gái, tôi lỡ tiết lộ một bí mật, không ngờ đêm tân hôn lại xảy ra biến cố

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Trốn chồng qua nhà bạn thân ngủ, tôi "hóa đá" trước âm thanh phát ra từ dưới gầm giường

Trốn chồng qua nhà bạn thân ngủ, tôi "hóa đá" trước âm thanh phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" dội xuống

Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" dội xuống

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Nhân tình qua đời sau sinh, người vợ chính thất bế đứa trẻ lên và nói một câu khiến chồng trào nước mắt

Nhân tình qua đời sau sinh, người vợ chính thất bế đứa trẻ lên và nói một câu khiến chồng trào nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Gọi thợ thông bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời tay chân phát hiện bí mật đen tối của chồng giấu bên trong

Gọi thợ thông bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời tay chân phát hiện bí mật đen tối của chồng giấu bên trong

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Chê "vợ xấu cần gì giữ" rồi mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, một tháng sau tôi điếng người nhận cú điện thoại lúc nửa đêm

Chê "vợ xấu cần gì giữ" rồi mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, một tháng sau tôi điếng người nhận cú điện thoại lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ gặp đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình choáng váng

Ngỡ gặp đúng người, tôi không ngờ quá khứ của anh lại khiến mình choáng váng

Trước ngày cưới của chị gái, tôi lỡ tiết lộ một bí mật, không ngờ đêm tân hôn lại xảy ra biến cố

Trước ngày cưới của chị gái, tôi lỡ tiết lộ một bí mật, không ngờ đêm tân hôn lại xảy ra biến cố

Trốn chồng qua nhà bạn thân ngủ, tôi "hóa đá" trước âm thanh phát ra từ dưới gầm giường

Trốn chồng qua nhà bạn thân ngủ, tôi "hóa đá" trước âm thanh phát ra từ dưới gầm giường

Ngày ra tòa ly hôn, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" khi dát bộ trang sức 2 tỷ lên người

Ngày ra tòa ly hôn, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" khi dát bộ trang sức 2 tỷ lên người

Nối lại tình xưa với vợ cũ, tôi rụng rời chân tay khi chiếc khăn tắm của cô ấy hạ xuống

Nối lại tình xưa với vợ cũ, tôi rụng rời chân tay khi chiếc khăn tắm của cô ấy hạ xuống

Một lần đi mua sắm đã khiến tôi phát hiện điều không ngờ về quá khứ của chồng

Một lần đi mua sắm đã khiến tôi phát hiện điều không ngờ về quá khứ của chồng