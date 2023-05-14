Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý!

Hậu trường 14/05/2023 17:06

Mới đây, cộng đồng mạng phấn khích khi chia sẻ đoạn clip ghi lại biểu cảm của người qua đường khi nghe Võ Hạ Trâm hát.

Võ Hạ Trâm đã mang đến một ''làn gió'' mới cho âm nhạc Việt Nam trong MV được đầu tư tiền tỉ mang tên Về Với Em được quay tại các cảnh đẹp, địa điểm nổi tiếng của vùng Rajasthan: Pháo đài Chittaurgarh Fort, sa mạc Thar, hồ Gadisar, toà nhà Patwon ki Haveli Yan, khách sạn 5 sao Gobindgarh Jaisalmer, khách sạn Bloom Udaipur.

Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý! - Ảnh 1
MV Về với em được Võ Hạ Trâm đầu tư tiền tỉ 

Được biết Về với em của Võ Hạ Trâm vượt qua cả Flower của Jisoo trên YouTube và còn thay thế vị trí của BLACKPINK để dẫn đầu BXH bài hát trên iTunes Việt Nam.

Riêng ngày 13/4, “Võ Hạ Trâm” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam, đây là một thành quả hơn cả mong đợi của nữ ca sĩ. 

Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý! - Ảnh 2
Đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Việt Nam

Mới đây, Võ Hạ Trâm còn thông báo ''tin vui'' và không ngừng gửi lời cảm ơn đến khán giả khi MV này chính thức đạt mốc 10 triệu view trên nền tảng Youtube. Hiện tại ca khúc này vẫn chưa ''hạ nhiệt'' tiếp tục khuấy đảo các trend Tiktok biến hình đầy sự đầu tư trong trang phục Ấn Độ. 

Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý! - Ảnh 3
MV Về với em đạt được 10 triệu view trên nền tảng Youtube 

Mới đây cộng đồng mạng đã kịp truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh Võ Hạ Trâm tổng duyệt trong một chương trình ca nhạc. Theo đó trong đoạn clip này nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, dùng kính râm che mặt, thế nhưng chất giọng nội lực của Võ Hạ Trâm khi thể hiện ca khúc Về với em khó có thể nhầm lẫn. 

Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý! - Ảnh 4
Võ Hạ Trâm trong buổi tổng duyệt 

Dù chỉ là tổng duyệt nhưng Võ Hạ Trâm đều phô diễn khả năng thanh nhạc thượng thừa của mình. Những câu hát bằng tiếng Ấn Độ vô cùng đã tai và mãn nhãn khiến người hâm mộ lầm tưởng nữ ca sĩ đang trình diễn thực sự. 

Đáng chú ý nhất trong đoạn clip phải nói đến khoảnh khắc một người đàn ông lớn tuổi ngồi nhịp chân và chăm chú lắng nghe màn thể hiện của nữ ca sĩ ở phía xa sân khấu. Đoạn clip ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận và thích thú trước phản ứng của khán giả lớn tuổi.

Võ Hạ Trâm 'cháy' hết mình với bản hit 'Về với em' trên sân khấu, phản ứng của người dân qua đường gây chú ý! - Ảnh 5
Phản ứng của người dân khi nghe Võ Hạ Trâm hát 
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Từ khóa:   Võ Hạ Trâm MV Về với em Ca sĩ Việt Nam

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