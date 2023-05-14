Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa

Ca sĩ Anh Thơ hiện là một trong những nữ ca sĩ đắt show nhất hiện nay với dòng nhạc truyền thống Cách mạng và thính phòng. Được biết, trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cô theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, trong lúc đang là sinh viên cô gặt hái được giải thưởng cao nhất từ các cuộc thi như: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1998, Giải 3 Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc năm 2000, Giải nhất Tiếng hát Truyền hình Việt Nam năm 2001.

Nữ ca sĩ Anh Thơ nổi tiếng trong dòng nhạc Cách mạng truyền thống và thính phòng.

Là nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ yêu mến bởi tài năng tuy nhiên nữ ca sĩ Anh Thơ cũng không tránh khỏi những lùm xùm không đáng có. Cụ thể, mới đây nhất, ngày 12/5, thông tin ca sĩ Anh Thơ hủy hát trong chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" tại Nghệ An do BTC không đồng ý giá cát-xê 86 triệu đồng cô đưa ra gây xôn xao mạng xã hội. Hơn hết show ca nhạc lần này được tổ chức để vinh danh những đóng góp từ 5 cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.