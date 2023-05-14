Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa

Sao Việt 14/05/2023 11:15

Ca sĩ Anh Thơ được biết đến với dòng nhạc truyền thống Cách mạng, cô được đông đảo khán giả Việt yêu mến. Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ vướng phải làn sóng dư luận về chuyện ''hét giá'' cát - xê.

Ca sĩ Anh Thơ hiện là một trong những nữ ca sĩ đắt show nhất hiện nay với dòng nhạc truyền thống Cách mạng và thính phòng. Được biết, trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cô theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, trong lúc đang là sinh viên cô gặt hái được giải thưởng cao nhất từ các cuộc thi như: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1998, Giải 3 Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc năm 2000, Giải nhất Tiếng hát Truyền hình Việt Nam năm 2001.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Anh Thơ nổi tiếng trong dòng nhạc Cách mạng truyền thống và thính phòng. 

Là nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ yêu mến bởi tài năng tuy nhiên nữ ca sĩ Anh Thơ cũng không tránh khỏi những lùm xùm không đáng có. Cụ thể, mới đây nhất, ngày 12/5, thông tin ca sĩ Anh Thơ hủy hát trong chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" tại Nghệ An do BTC không đồng ý giá cát-xê 86 triệu đồng cô đưa ra gây xôn xao mạng xã hội. Hơn hết show ca nhạc lần này được tổ chức để vinh danh những đóng góp từ 5 cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. 

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Anh Thơ có chất giọng đầy truyền cảm và mạnh mẽ 
Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 3
Nữ ca sĩ Anh Thơ rất tích cực hoạt động các show âm nhạc ý nghĩa 

Liên quan đến ồn ào trên, nữ ca sĩ Anh Thơ cũng đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân rằng bản thân đã nhận nhầm lịch diễn cho hai chương trình vào một buổi tối. Ngay sau đó nữ ca sĩ cũng đã liên hệ với ban tổ chức hai bên, tuy nhiên chương trình ở Hà Nội cũng rất quan trọng họ đã thử sắp xếp nhưng vẫn không thể.

Anh Thơ cũng đã liên hệ và thành khẩn xin lỗi với BTC show Nghệ An vì đây là sự cố ngoài ý muốn của mình. Và cô đính chính bản thân không hề ''hét giá'' cát -xê 86 triệu, cô cho biết đồng ý với mức cát - xê 10 triệu và vẫn vui vẻ hoàn thành kịch bản ban tổ chức giao và chờ đến ngày đi diễn. 

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 4
Ca sĩ Anh Thơ còn là một người thầy giỏi khi đào tạo nhiều ca sĩ trẻ như Nhật Thảo 

Ngoài những tin đồn thất thiệt chưa rõ thực hư, Anh Thơ được nhận xét là một ca sĩ có chất giọng cao, ấm áp, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Ngoài ra nữ ca sĩ rất kín tiếng trong chuyện đời tư nên không ai biết cô đã trải qua một cuộc hôn nhân trắc trở. Tuy nhiên, hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội cùng hai cô con gái và vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật. 

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 5
Ly hôn chồng sau 8 năm chung sống và hiện đang hạnh phúc cùng hai cô con gái 
Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng đính chính khi nhận 'gạch đá' vì tin đồn hét giá cát - xê 86 triệu trong đêm nhạc tôn vinh 5 nghệ sĩ tài hoa - Ảnh 6
Anh Thơ U50 sắc vóc vẫn mặn mà tươi trẻ 
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