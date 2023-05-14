Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm

Sao Việt 14/05/2023 09:53

Diễm Hương được xem là ''quốc sắc thiên hương'' của làng điện ảnh Việt thập niên 90, cô được nhiều tài tử yêu mến và theo đuổi, sự nghiệp thăng hoa khi còn rất trẻ tuổi. Tuy nhiên cuộc đời đầy sóng gió của cô khiến nhiều người nghe không khỏi xúc động.

Nữ diễn viên Diễm Hương (tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương) sinh năm 1970, cô tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Cô là đóa hoa xinh đẹp của làng ảnh Việt thập niên 90 khi sở hữu nhan sắc dịu dàng hiện hậu, cô còn là cái tên bảo chứng cho các phòng vé, được người hâm mộ yêu mến gọi bằng biệt danh ''nữ hoàng ảnh lịch''. 

Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 1
Diễm Hương có nét đẹp hiền dịu, biểu tượng nhan sắc đình đám một thời 

Thời điểm đỉnh cao nhất sự nghiệp của Diễm Hương là những phim cô tham gia đều đạt doanh thu cao ngất ngưỡng, cô giúp cho nhiều đoàn làm phim phát đạt và nhận về cát - xê tương đương 10 lượng vàng (khoảng 650 triệu hiện nay). Chính nữ diễn viên cũng cho biết đấy quãng thời gian rất đẹp với cô và tuổi trẻ của cô rực rõ nhất khi này. 

Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 2
Được mệnh danh là ''nữ hoàng ảnh lịch'' vì quá xinh đẹp và ''ăn ảnh'' 

Nữ diễn viên Diễm Hương rất có ngoại hình thu hút nên lúc bấy giờ cô là ''người tình trong mộng'' của rất nhiều tài tử. Tuy nhiên, cô liên tục bị giới truyền thông và khán giả ''đẩy thuyền'' với diễn viên Lý Hùng do cả hai đóng rất hợp trong vở Phạm Công Cúc Hoa. Cả hai nhanh chóng trở thành đôi ''kim đồng ngọc nữ'' trong mắt khán giả, thậm chí người đẹp từng bị cho rằng đã kết hôn và sinh con cho Lý Hùng nhưng cả hai đã hoàn toàn phủ nhận và hiện tại Diễm Hương cũng đã có gia đình riêng hạnh phúc. 

Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 3
Diễm Hương từng bị đồn yêu Lý Hùng và kết hôn với anh 
Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 4
Cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết và thường xuyên gặp gỡ hỏi thăm nhau 

Cuộc đời không mấy dễ dàng với Diễm Hương khi cô gặp và yêu Juan Minh, cuộc tình mang đến cho cô nhiều cay đắng, khổ đau. Được biết nữ diễn viên quyết định kết hôn với vị ''đại gia'' Việt kiều Mỹ này, trước ngày cưới Juan Minh bỏ trốn, kèm theo sự thật Juan Minh đang bị truy nã vì là tội phạm hiếp dâm và có những cáo buộc liên quan đến trộm cướp tại Los Angeles (Mỹ). Sau cú sốc tuổi 27 Diễm Hương hoàn toàn rút khỏi giới giải trí, từ bỏ sự nghiệp vốn dĩ tiến xa hơn. 

Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 5
Từ bỉ sự nghiệp vì quá khứ đau thương với tội phạm truy nã. 

Hiện tại, minh tinh màn bạc một thời vô cùng hạnh phúc bên chồng và 4 người con (ba trai, một gái) tại Mỹ. Hơn nữa chồng Diễm Hương là một kiến trúc sư, anh hơn cô 18 tuổi, là người đàn ông hiền lành yêu chiều vợ con. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nữ diễn viên thường xuyên gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết như Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Quyền Linh, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn... Cô được bạn bè nhận xét là người phụ nữ của gia đình, đi đâu cũng nghĩ đến chồng con, ngoài 50 tuổi sắc vóc vẫn thanh thoát như ngày nào. 

Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 6
Không hoạt động nghệ thuật nhưng Diễm Hương vẫn thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp 
Cuộc đời sóng gió của ''nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm Hương, từng bị đồn có con với Lý Hùng, đính hôn nhầm tội phạm - Ảnh 7
Ngoài 50 nhưng Diễm Hương vẫn có sắc vóc  mặn mà 

 

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Từ khóa:   sao Việt diễn viên Diễm Hương Nữ hoàng ảnh lịch

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