Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học, chia sẻ một điều gây tiếc nuối

Sao Việt 14/05/2023 07:19

Hoa hậu Ngọc Châu không thể tốt nghiệp vì điều này?

Còn nhớ hồi tháng 2 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng, trong đó có mã sinh viên cùng ngành học của Ngọc Châu. Ngay lập tức, cô vướng phải nhiều tranh cãi không đáng có. 

Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học, chia sẻ một điều gây tiếc nuối - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Châu vướng phải nhiều tranh cãi không đáng có

Trước câu hỏi của công chúng, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Unicorp, đơn vị quản lý Ngọc Châu liền lên tiếng và khẳng định việc hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học là đúng sự thật. Tuy nhiên, ông cho biết, thời điểm Ngọc Châu đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, là trình độ học vấn 12/12 và đang học ngành Công nghệ sinh học, Đại học Tôn Đức Thắng là thông tin hoàn toàn chính xác, không gian lận. Hiện, cô chưa tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng.

Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học, chia sẻ một điều gây tiếc nuối - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Châu đã có dịp trải lòng và chia sẻ cùng truyền thông về câu chuyện của mình 

Trong một chương trình truyền hình gần đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã có dịp trải lòng và chia sẻ cùng truyền thông về câu chuyện của mình. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thừa nhận với mẹ về việc không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Người đẹp tâm sự, ngày xưa lúc gần học xong, cô mải mê chạy theo cuộc thi nên còn 1-2 đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ cô không thể lấy bằng được nữa.

Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học, chia sẻ một điều gây tiếc nuối - Ảnh 3
Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ

Cô còn chia sẻ thêm về gia cảnh nghèo khó khiến người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt. Cô trải lòng, lúc mệt mỏi và khó khăn nhất là lúc trong nhà cạn tiền, các con còn nhỏ. Khi đó, mẹ cô đã phải vào ngân hàng vay tiền, làm lụng để nuôi các con. Mẹ chỉ mong cô có công việc ổn định và hoàn thành việc học. Tuy nhiên, cô chưa hoàn thành được điều này. 

Hoa hậu Ngọc Châu bị buộc thôi học, chia sẻ một điều gây tiếc nuối - Ảnh 4
Ngọc Châu rất yêu thương mẹ mình 

Những chia sẻ của Ngọc Châu nhanh chóng được sự đồng cảm của cộng đồng. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nàng hậu sẽ vững bước hơn trong sự nghiệp của mình. 

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