Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao

Sao Việt 09/05/2023 07:04

Netizen đã phát hiện ra chi tiết 'bất thường' trong bức ảnh của Hoa hậu Thanh Thủy.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19, Thanh Thủy ngay lập tức trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, cô nàng nhận về không ít tranh cãi khi nhan sắc chưa thật sự "chín muồi" như các đàn chị trước đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của cô nàng "lên hương" thấy rõ.

Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy đã chia sẻ bức hình mới check-in tại sân bay. Nàng hậu sinh năm 2002 ghi điểm khi xuất hiện với gương mặt xinh đẹp tươi tắn dù không trang điểm cầu kỳ. Ngoài ra, cô nàng còn gây chú ý với "cặp kiếm Nhật" thẳng tắp thon gọn. Đôi chân dài miên man của người đẹp gen Z khiến dân tình trầm trồ.

Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Bức ảnh gây xôn xao của Hoa hậu Thanh Thủy

Bên cạnh những lời khen ngợi, dân tình lại rần rần phát hiện ra chi tiết khác lạ, cho rằng đôi chân không cân đối với tỉ lệ cơ thể người. Cư dân mạng nghi vấn nàng hậu đã can thiệp sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh hơi quá tay: "Kéo gì dài quá vậy nhìn không cân đối", "Chỉnh hơi lố rồi nhé", Thanh Thủy có sử dụng app kéo chân đúng không? Nhìn thấy rõ luôn"...

Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Hoa hậu Thanh Thủy vướng nghi vấn chỉnh ảnh quá đà

Vượt qua 34 thí sinh tài năng, người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Nàng hậu sinh năm 2002 gây chú ý với chiều cao 1m75 cùng số đo chuẩn 80 - 63 - 94 cm. Bên cạnh đó, Hoa hậu Thanh Thủy còn được khen ngợi vì sở hữu đôi chân dài thẳng tắp.

Ba tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Huỳnh Thanh Thủy lần đầu thừa nhận về việc phẫu thuật thẩm mỹ với khán giả trong buổi livestream tối ngày 28/3. Hoa hậu chia sẻ: "Đây là một quyết định khó khăn vì Thủy vừa mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam được vài tháng. Thủy nghĩ rằng việc đăng quang hoa hậu chưa hẳn là dừng lại hành trình hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình. Việc mong muốn được đẹp hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa là một điều bình thường và tự nhiên".

Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4

Hoa hậu Thanh Thủy khoe đôi chân thẳng tắp nhưng có điểm 'bất thường' khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Hoa hậu Thanh Thủy thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ
Lộ ảnh tại thẩm mỹ viện, Hoa hậu Thanh Thủy "đập mặt đi xây lại"?

Lộ ảnh tại thẩm mỹ viện, Hoa hậu Thanh Thủy "đập mặt đi xây lại"?

Hoa hậu Thanh Thủy đã vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt hoàn hảo, sắc nét hơn.

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