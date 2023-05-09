Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn được "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi ăn cùng nhau. Đáng chú ý, nàng Hậu xuất hiện với diện mạo khác lạ, vòng 2 to bất thường. Không chọn trang phục bó sát như mọi khi, Đỗ Mỹ Linh chuộng váy suông che vòng 2.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhận được sự chú ý của khán giả lọt top 40 người đẹp xuất sắc tại Hoa hậu Thế giới 2017. Kể từ khi đăng quang, người đẹp gốc Hà Nội luôn giữ hình ảnh thanh lịch, kín đáo và không lấn sân quá sâu vào môi trường showbiz. Từ khi "về chung một nhà" với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội cũng như ít góp mặt trong các hoạt động giải trí .

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, vòng 2 to bất thường, nàng Hậu có dấu hiệu tăng cân thấy rõ.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, vòng 2 to bất thường, nàng Hậu có dấu hiệu tăng cân thấy rõ.

Theo hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ. Cư dân mạng càng có thêm cơ sở khẳng định nàng dâu hào môn này đang mang thai con đầu lòng. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán của dư luận còn thực hư ra sao vẫn chờ người đẹp lên tiếng thông báo tin vui đến khán giả.

Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Nhìn dáng kia đúng chuẩn có bầu rồi, chỉ chờ ngày Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo tin vui đến khán giả thôi.

- Rõ bụng luôn rồi, chúc mừng Đỗ Mỹ Linh.

- Đỗ Mỹ Linh ngày càng mặn mà, ra dáng bà mẹ bỉm sữa lắm rồi.

Hình ảnh hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh và chồng

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh xuyên điện trang phục che chắn kín vòng 2 giữa tin đồn đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Dù bị nói bầu bí nhưng nàng hậu nhất mực giữ im lặng đến cùng.

Trong một chương trình gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ đang sống chung với gia đình chồng và thừa nhận bản thân còn nhiều bỡ ngỡ khi mới về làm dâu. Chính vì thế, Đỗ Mỹ Linh cần phải học hỏi nhiều từ mẹ chồng. Bên cạnh đó, chân dài gốc Hà Nội còn tâm sự rằng cô cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống mới cũng như hoàn thiện bản thân hơn.

Ngoài ra, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đỗ Mỹ Linh cũng bật mí chồng là người tâm lý, luôn tạo cảm giác thoải mái để cô hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm dâu. Sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng nhận quảng cáo cho một số nhãn hàng, tập trung xây dựng tổ ấm và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí.