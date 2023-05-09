Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng

Sao Việt 09/05/2023 07:01

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để lộ vòng 2 to khi đi ăn với chồng?

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhận được sự chú ý của khán giả lọt top 40 người đẹp xuất sắc tại Hoa hậu Thế giới 2017. Kể từ khi đăng quang, người đẹp gốc Hà Nội luôn giữ hình ảnh thanh lịch, kín đáo và không lấn sân quá sâu vào môi trường showbiz. Từ khi "về chung một nhà" với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội cũng như ít góp mặt trong các hoạt động giải trí

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh đã "về chung một nhà" với doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn được "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi ăn cùng nhau. Đáng chú ý, nàng Hậu xuất hiện với diện mạo khác lạ, vòng 2 to bất thường. Không chọn trang phục bó sát như mọi khi, Đỗ Mỹ Linh chuộng váy suông che vòng 2. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng - Ảnh 2

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, vòng 2 to bất thường, nàng Hậu có dấu hiệu tăng cân thấy rõ. 

Theo hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ. Cư dân mạng càng có thêm cơ sở khẳng định nàng dâu hào môn này đang mang thai con đầu lòng. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán của dư luận còn thực hư ra sao vẫn chờ người đẹp lên tiếng thông báo tin vui đến khán giả. 

Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận như: 

- Nhìn dáng kia đúng chuẩn có bầu rồi, chỉ chờ ngày Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo tin vui đến khán giả thôi.

- Rõ bụng luôn rồi, chúc mừng Đỗ Mỹ Linh.

- Đỗ Mỹ Linh ngày càng mặn mà, ra dáng bà mẹ bỉm sữa lắm rồi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng - Ảnh 3
Hình ảnh hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh và chồng

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh xuyên điện trang phục che chắn kín vòng 2 giữa tin đồn đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Dù bị nói bầu bí nhưng nàng hậu nhất mực giữ im lặng đến cùng.

Trong một chương trình gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ đang sống chung với gia đình chồng và thừa nhận bản thân còn nhiều bỡ ngỡ khi mới về làm dâu. Chính vì thế, Đỗ Mỹ Linh cần phải học hỏi nhiều từ mẹ chồng. Bên cạnh đó, chân dài gốc Hà Nội còn tâm sự rằng cô cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống mới cũng như hoàn thiện bản thân hơn.

Ngoài ra, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đỗ Mỹ Linh cũng bật mí chồng là người tâm lý, luôn tạo cảm giác thoải mái để cô hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm dâu. Sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng nhận quảng cáo cho một số nhãn hàng, tập trung xây dựng tổ ấm và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai 'bất thường', dấu hiệu tăng cân thấy rõ khi đi ăn với chồng - Ảnh 4
Liệu Đỗ Mỹ Linh có đang mang thai con đầu lòng?

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa

Ảnh thẻ của các Hoa hậu, Á hậu Việt: Không nhận ra Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh khiến Netizen phải xuýt xoa

Dù là những người đẹp nổi tiếng xứ Việt nhưng liệu các nàng hậu Việt có bị dìm hàng trong ảnh thẻ ngày xưa?

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Quang Vinh - Đỗ Mỹ Linh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm