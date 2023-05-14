Đáp trả tin đồn ly hôn, Hari Won khóc khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thay Trấn Thành tại LHP châu Á

Hari Won tự hào và xúc động khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thay chồng, kèm theo đó bà xã Trấn Thành cũng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh hôn nhân của hai người trong thời gian vừa qua.

Tối ngày 13/5, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) đã được diễn ra. Sự kiện quy tụ ê-kíp của nhiều bộ phim đình đám trong thời gian vừa qua. Trong sự kiện này, Trấn Thành đã giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với phim điện ảnh 'Nhà bà nữ'. Từ khi mới công chiếu, Nhà bà Nữ đã gây được rất nhiều chú ý Tại Liên hoan phim Châu Á - Đầ Nẵng, loạt cúp vàng danh giá đã được trao cho những chủ nhân xứng đáng nhất, có đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh trong năm vừa qua. Với danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất vừa giành được, nam MC đã vượt qua Ngô Thanh Vân (Thanh Sói) và Aaron Toronto (Đêm Tối Rực Rỡ) ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Đáng tiếc là Trấn Thành vì bận lịch trình cá nhân nên đã vắng mặt tại buổi Liên hoan phim, Hari Won thay chồng lên nhận giải, đồng thời đập tan tin đồn bất hòa râm ran khắp mạng xã hội suốt những ngày vừa qua. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ dành nhiều lời “có cánh” cho Trấn Thành, đồng thời tiết lộ những tâm tư, trăn trở của nam đạo diễn. Mới đây, cả hai dính vào nghi vấn ly hôn nhưng không ai lên tiếng giải thích Hari Won tự hào chia sẻ khi lđứng trên bục nhận giải rằng Trấn Thành có dặn dò cô chăm sóc đoàn phim giúp mình vì nam MC không thể đến sự kiện, bà xã Trấn Thành ngỡ là chỉ đến để chăm sóc đoàn thôi nhưng không ngờ lại còn được nhận giải và trên tay chiếc cúp nữa.

Hari Won rất xúc động khi nhận giải, và kèm theo đó nữ ca sĩ liên tục dùng cách gọi "chồng em" vô cùng ngọt ngào, tự hào khi nhắc về Trấn Thành Bà xã Trấn Thành cũng xúc động bộc bạch thêm cô đã tận mắt chứng kiến chồng làm việc vất vả thế nào, có những hôm 3-4 giờ sáng mới được ngủ và Hari Won nói thêm đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho anh xã Trấn Thành: "Lần này em nhận quà giúp chồng em, em thấy mọi khó khăn và thiếu ngủ trước kia đã được bù đắp. Em cảm ơn mọi người rất nhiều", Hari Won bộc bạch. Em gái Trấn Thành cũng tham dự cùng chị dâu, nam MC vắng mặt vì công việc riêng Ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2023, Nhà Bà Nữ do Trấn Thành đạo diễn, kiêm viết kịch bản nhanh chóng lập kỷ lục, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử, với doanh thu 475 tỷ đồng. Phim quy tụ sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc: NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Song Luân, Uyển Ân, Khả Như,... Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 (DANAFF I) vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; là nơi khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á. Đồng thời để giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á, Việt Nam và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao Ngày 13/5, Trấn Thành có động thái mới trên trang cá nhân sau 3 tuần im lặng trên MXH. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện kể từ khi vướng ồn ào về phát ngôn và chuyện tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-tra-tin-don-ly-hon-hari-won-khoc-khi-len-nhan-giai-dao-dien-xuat-sac-nhat-thay-tran-thanh-tai-lhp-chau-a-581669.html