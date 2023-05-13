Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao

Sao Việt 13/05/2023 17:15

Ngày 13/5, Trấn Thành có động thái mới trên trang cá nhân sau 3 tuần im lặng trên MXH. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện kể từ khi vướng ồn ào về phát ngôn và chuyện tình cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi Trấn Thành lần đầu lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", ông xã Hari Won khiến dân tình ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ. Thế nên, mọi chi tiết trong khoảnh khắc này đều được dân mạng "soi" rất kỹ. 

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Bức ảnh được nghệ sĩ Trấn Thành chia sẻ lên mạng xã hội sau loạt thị phi từ đầu năm 2023 đến nay. 

Dù đã lên tiếng giải thích hay phủ nhận trước những "tai bay vạ gió" thời gian vừa qua, tuy nhiên nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hiện tại, nam MC đã để râu, vẻ ngoài cũng có phần gầy hơn so với trước kia.

Trong ảnh, có thể thấy Trấn Thành vui vẻ ăn uống cùng NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hương Lan chứ không đi cùng Hari Won dù nữ ca sĩ chia sẻ trên livestream đã về Việt Nam từ 10/5. Đặc biệt nhất, "thánh soi" phát hiện Trấn Thành cũng không đeo nhẫn cưới. Những chi tiết này càng khiến người hâm mộ hoang mang và tò mò về tình trạng hôn nhân hiện tại của Hari Won và Trấn Thành.

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Trấn Thành đi ăn cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hương Lan vào trưa 12/5, nam MC bị soi không mang nhẫn cưới

Nhiều netizen đã đặt ra nhiều nghi vấn, từ việc đây rất có thể là tạo hình mới của ông xã Hari Won trong một dự án phim ảnh nào đó hoặc cũng có thể là do Trấn Thành lo lắng, suy nghĩ nhiều nên diện mạo lẫn thần thái trông có phần khác lạ hơn so với bình thường.

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Vài tiếng sau khi Trấn Thành khoe ảnh, Hari Won lộ diện trong một sự kiện cùng Diễm My 9x. Nữ ca sĩ đeo nhẫn kim cương khủng, "tín vật định tình" tiếp tục mất hút

Trước đó, trên trang cá nhân của NSND Việt Anh, người thầy thân thiết của Trấn Thành đồng thời cũng là diễn viên trong dự án trăm tỷ “Nhà Bà Nữ”, đã đăng tải khoảnh khắc vui vẻ của ê-kip phim trong bữa tiệc. Đáng chú ý, Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài có phần lạ lẫm so với thời điểm anh dự sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng.

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Trấn Thành bất ngờ để râu rậm rạp hơn. Nhiều người không khỏi liên tưởng đến khoảng thời gian trước đây, nam nghệ sĩ cũng để ria mép và mái tóc dài phong trần.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành thường xuyên gặp phải những ồn ào không đáng có: ồn ào tại rạp chiếu phim, sau đó là phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mới đây bị réo gọi vào chuyện đi bar nhưng quỵt tiền và hợp đồng hôn nhân với Hari Won.

Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 6
Trấn Thành liên tục gặp biến trong 1 tháng gần đâ
'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh'

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh'

Bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ''Đất rừng phương Nam'' có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ xuất sắc, khán giả khen không ngớt khi poster trình làng tuy nhiên Trấn Thành vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên hài Trấn Thành hariwon và trấn thành Ns Việt Anh Trấn Thành xuất hiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm