Lộ diện sau hàng loạt ồn ào, Trấn Thành để lộ chi tiết đáng ngờ khiến dân tình xôn xao

Ngày 13/5, Trấn Thành có động thái mới trên trang cá nhân sau 3 tuần im lặng trên MXH. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện kể từ khi vướng ồn ào về phát ngôn và chuyện tình cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân 18 triệu người theo dõi Trấn Thành lần đầu lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", ông xã Hari Won khiến dân tình ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ. Thế nên, mọi chi tiết trong khoảnh khắc này đều được dân mạng "soi" rất kỹ. Bức ảnh được nghệ sĩ Trấn Thành chia sẻ lên mạng xã hội sau loạt thị phi từ đầu năm 2023 đến nay. Dù đã lên tiếng giải thích hay phủ nhận trước những "tai bay vạ gió" thời gian vừa qua, tuy nhiên nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hiện tại, nam MC đã để râu, vẻ ngoài cũng có phần gầy hơn so với trước kia.

Trong ảnh, có thể thấy Trấn Thành vui vẻ ăn uống cùng NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hương Lan chứ không đi cùng Hari Won dù nữ ca sĩ chia sẻ trên livestream đã về Việt Nam từ 10/5. Đặc biệt nhất, "thánh soi" phát hiện Trấn Thành cũng không đeo nhẫn cưới. Những chi tiết này càng khiến người hâm mộ hoang mang và tò mò về tình trạng hôn nhân hiện tại của Hari Won và Trấn Thành. Trấn Thành đi ăn cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hương Lan vào trưa 12/5, nam MC bị soi không mang nhẫn cưới Nhiều netizen đã đặt ra nhiều nghi vấn, từ việc đây rất có thể là tạo hình mới của ông xã Hari Won trong một dự án phim ảnh nào đó hoặc cũng có thể là do Trấn Thành lo lắng, suy nghĩ nhiều nên diện mạo lẫn thần thái trông có phần khác lạ hơn so với bình thường.

Vài tiếng sau khi Trấn Thành khoe ảnh, Hari Won lộ diện trong một sự kiện cùng Diễm My 9x. Nữ ca sĩ đeo nhẫn kim cương khủng, "tín vật định tình" tiếp tục mất hút Trước đó, trên trang cá nhân của NSND Việt Anh, người thầy thân thiết của Trấn Thành đồng thời cũng là diễn viên trong dự án trăm tỷ “Nhà Bà Nữ”, đã đăng tải khoảnh khắc vui vẻ của ê-kip phim trong bữa tiệc. Đáng chú ý, Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài có phần lạ lẫm so với thời điểm anh dự sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Trấn Thành bất ngờ để râu rậm rạp hơn. Nhiều người không khỏi liên tưởng đến khoảng thời gian trước đây, nam nghệ sĩ cũng để ria mép và mái tóc dài phong trần. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành thường xuyên gặp phải những ồn ào không đáng có: ồn ào tại rạp chiếu phim, sau đó là phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mới đây bị réo gọi vào chuyện đi bar nhưng quỵt tiền và hợp đồng hôn nhân với Hari Won. Trấn Thành liên tục gặp biến trong 1 tháng gần đâ

'Đất rừng phương Nam' tung poster đầy cảm xúc, nhưng Trấn Thành vẫn bị mỉa mai 'nhân vật khóc nhiều nhất màn ảnh' Bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ''Đất rừng phương Nam'' có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ xuất sắc, khán giả khen không ngớt khi poster trình làng tuy nhiên Trấn Thành vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

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