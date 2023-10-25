Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ'

Hậu trường 25/10/2023 10:19

Bên dưới bài viết, netizen để lại bình luận khen ái nữ sở hữu tính cách hài hước của mẹ.

Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ là một trong số những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ái nữ tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, chào đời vào tháng 7/2021.

Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ' - Ảnh 1
Bé Moon nhà Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ là một trong số những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm lớn trên mạng xã hội

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip, hình ảnh của nhóc tỳ trong các hoạt động thường ngày. Mới đây nhất, nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi cười nghiêng ngả khi khoe "biệt tài" của con gái. 

Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi cười nghiêng ngả khi khoe "biệt tài" của con gái.

Theo đó, cô cho biết bé Moon chỉ mới 2 tuổi đã có thể nói được 3 thứ tiếng. Nữ ca sĩ dí dỏm: "Moon nhà em nói được 3 thứ tiếng luôn á mọi người: tiếng Việt, tiếng Anh , tiếng Phú yên lun… Bà zú hỏi: cái gì đây Moon? Moon: CÀ PHƠ …..".

Bên dưới bài viết, netizen để lại bình luận khen ái nữ sở hữu tính cách hài hước của mẹ. Đồng thời, nhiều người nhận ra, bà vú của bé Moon là người Phú Yên vì vậy nhóc tì đã bắt chước một cách thuần thục nhưng vô cùng đáng yêu.

Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ' - Ảnh 3
Bên dưới bài viết, netizen để lại bình luận khen ái nữ sở hữu tính cách hài hước của mẹ

Ngay từ trong bụng mẹ, bé Moon đã được luyện ăn chay và duy trì chế độ này tới thời điểm hiện tại. Võ Hạ Trâm từng cho biết có bác sĩ dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phù hợp và luôn xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Bằng chứng là hiện tại, bé Moon dù ăn chay trường nhưng không bị thiếu chất. Cô bé lai Ấn trộm vía có chỉ số phát triển khá tốt, từ chiều cao cân nặng đến tính cách thông minh lanh lợi. Khi 6 tháng tuổi, bé Moon đã tập đứng. Vừa tròn 8 tháng tuổi, con mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg.

Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ' - Ảnh 4
Ngay từ trong bụng mẹ, bé Moon đã được luyện ăn chay và duy trì chế độ này tới thời điểm hiện tại. Dù vậy, nhóc tì vẫn thông minh, lém lỉnh

 

 

Không chỉ có sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh, Võ Hạ Trâm còn ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ cùng cô con gái nhỏ đáng yêu kháu khỉnh. Võ Hạ Trâm từng tiết lộ ông xã đã lên kế hoạch với "đơn đặt hàng" sẽ sinh 5 con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối và hài hước tiết lộ: "Số lượng order đó vẫn còn nhưng nhà sản xuất không chấp nhận, khả năng có hạn". 

Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn Độ có 'biệt tài' nói 3 thứ tiếng dù mới 2 tuổi, netizen công nhận nhóc tì 'hưởng gen trội từ mẹ' - Ảnh 5
Hôn nhân hạnh phúc của Võ Hạ Trâm bên chồng Ấn Độ cùng cô con gái nhỏ đáng yêu kháu khỉnh khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ

Với Võ Hạ Trâm việc đẻ 5 con là "ngoài tầm với" và chỉ 2 là đủ. Trong tương lai, nữ ca sĩ mong muốn sinh thêm bé trai để "đủ nếp, đủ tẻ". Tuy nhiên, nếu con thứ 2 là con gái thì cô vẫn vui vẻ, bởi nữ ca sĩ không đặt nặng vấn đề giới tính. 

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Từ khóa:   con gái võ hạ trâm con gái võ hạ trâm ăn chay bé moon

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