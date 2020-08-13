Trên trang cá nhân, Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi đã đăng tải bài viết dài về câu chuyện này:

Vụ việc Âu Hà My tố chồng ngoại tình, phụ bạc khiến dư luận dậy sóng nhiều giờ qua. Không nói suông, cô nàng còn tung nhiều bằng chứng gồm tin nhắn, clip chứng minh. Sự việc không chỉ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng nêu lên quan điểm của mình.

Mấy tay thì không biết nhưng sơ sơ qua cũng thấy thương các chị em gái vất vả: một tay nuôi chồng, một tay chăm sóc gia đình, một tay ôm mặt khóc nức nở mỗi khi nhìn chồng đi ngoại tình dù mình đang quằn quại trong bệnh viện vì đau đớn, một tay phải ghi lại hết bằng chứng ngoại tình của chồng dù lòng đau như cắt...".

Nàng hot mom thương cảm trước hoàn cảnh của Âu Hà My: "Mạnh mẽ là vậy nhưng vẫn không bẻ được những chiếc sừng trên đầu. Thực sự thương cô gái trẻ khi vẫn phải bình tĩnh dù đứng trước mặt chồng và cô bồ".



Thủy Anh khen Âu Hà My khôn ngoan khi xử lý chồng và nhân tình - Ảnh: FB

Cô dành lời khen cho sự thông minh, bình tĩnh của chân dài này khi đứng trước mặt người chồng tệ bạc và nhân tình: "Mình hoàn toàn tán dương cách giải quyết của bạn My trong câu chuyện này. Sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh đều là lựa chọn khôn ngoan. Nếu có điều gì muốn chia sẻ với các chị em gái, thì cứ coi như là món đồ chơi cũ mình không chơi thì "nhường" cho người khác chơi lại vậy, không có gì phải quá tiếc nuối hay dằn vặt. Còn nếu thấy đồ chơi còn "mới" thì cứ coi như của đi thay người - thay cho những tổn thương đau khổ mà càng để lâu càng đau hơn".

Chưa hết, Thủy Anh còn dành lời khuyên cho các chị em: "Vốn dĩ là đời này chẳng có gì mà có thể "giữ gìn" được cả đời; thay vì giữ chồng thì thôi cố gắng giữ phẩm giá để không bao giờ bị cám dỗ, giữ danh dự để có thể thoát ra khỏi cuộc tình một cách êm đẹp và giữ niềm tin rằng qua cơn mưa thì trời lại sáng.

Thế nên chị em đừng bị rót mật vào tai. Mà hãy nhìn cách cư xử của người đàn ông với người thân trong gia đình mình, nhất là với chính mình nhé!".

Thủy Anh thẳng thắn cho biết, không có bí kíp giữ chồng mà chỉ là tin tưởng nhau - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nàng hot mom còn tiết lộ bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Đăng Khôi: "Thực ra là chẳng có đâu, vợ chồng tin tưởng nhau tới chừng nào có thể, khi không được thì đành tạm biệt nhau thôi".