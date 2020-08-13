Hari Won vạch trần sự 'lừa lọc' của Trấn Thành, tưởng yêu thương lắm nào ngờ mục đích phía sau quá ghê

Ca sĩ Hari Won tiếp tục khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả khi chia sẻ câu chuyện được Trấn Thành giúp sấy tóc. Tưởng được chồng quan tâm, nhưng sự thật khiến cô hụt hẫng.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Ngoài những lúc ngọt ngào, những câu chuyện "cười ra nước mắt" xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng vô cùng hấp dẫn và có tính giải trí rất cao.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng được yêu mến hiện nay - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Hari Won vừa đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện được chồng sấy tóc đầy dí dỏm. Nữ ca sĩ vô cùng xúc động vì ngỡ rằng ông xã quan tâm mình, nhưng sự thật sau đó khiến cô phải đăng đàn "bóc phốt".

Nữ ca sĩ kể lại: "Tắm xong đang sấy tóc. Tự nhiên chồng vào sấy cho mình. Tuy anh làm dở quá, cái đầu đã nóng sắp nổ nhưng vì cảm thấy xúc động nên ráng chịu đựng. Sau khi sấy tóc, ổng nói: 'Em cho anh mượn điện thoại em thu âm hát karaoke nhé'. Dạ, ông ấy không phải thương mình sấy tóc cho mình mà mình sấy tóc lâu nên ổng phụ để mau tắt, để có thể thu âm không có tiếng máy sấy vào". Cô còn hài hước tự nhận: "Thật không thể tin nổi! Mày còn non quá Hari ơi!".

Câu chuyện vạch trần trò "lừa lọc" của Trấn Thành giúp mọi người được một trận cười hả hê. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ngưỡng mộ: "2 vợ chồng cưng ghê! Ngày nào cũng có chuyện để nhớ em hén".

Hari Won từng nhiều lần phàn nàn về đam mê ca hát của chồng. Thậm chí, cô phải mua tai nghe chống ồn để sử dụng trong nhà - Ảnh: FB

Trước đó, cô nhiều lần chia sẻ về niềm đam mê ca hát của ông xã Trấn Thành. Cũng vì điều này, Hari Won không ít lần mất ngủ vì phải làm khán giả "bất đắc dĩ" của chồng lúc 4 giờ sáng.

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