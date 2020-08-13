Khoe ảnh hơn 20 năm trước bên Thanh Thảo, Lý Hải gây sốt với vẻ điển trai như tài tử Hồng Kông

Diện mạo điển trai của ca sĩ Lý Hải thời trẻ từng "đốn tim" hàng triệu fan hâm mộ nữ. So với hiện tại, ngoại hình của ông bố 4 con thay đổi không ít.

Lý Hải từng là ca sĩ thần tượng đình đám thập niên 90. Hiện tại, ông bố 4 con đã chuyển sang làm nhà sản xuất phim. Dù ở lĩnh vực ca hát hay làm phim, giọng ca "Nhỏ ơi" đều tạo được dấu ấn riêng. Mới đây, Lý Hải bất ngờ chia sẻ lại bộ ảnh chụp thời còn đi hát. Hình ảnh được ghi lại cách đây hơn 20 năm khi anh hợp tác với ca sĩ Thanh Thảo thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Anh viết: "Hồi này đã ai biết mình chưa, đố cả nhà mình bao nhiêu tuổi. Lúc đó hai đứa nổi bài này nè 'Giã từ em'". Ảnh thời trẻ của hai thần tượng âm nhạc thập niên 90 Lý Hải và Thanh Thảo - Ảnh: FB

Nhan sắc của cặp đôi từng gây thương nhớ - Ảnh: FB Đăng lại ảnh hơn 20 năm trước, cặp đôi nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ fan. Ở tuổi đôi mươi, giọng ca "Búp bê con trai" trẻ trung và xinh đẹp với đôi mắt to tròn "biết nói". Trong khi đó, Lý Hải sở hữu diện mạo điển trai lãng tử. Đặc biệt, gu thời trang chất lừ của cặp đôi ngày ấy gây sốt mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ: "Hồi đó Thanh Thảo xinh gái nhất đấy", "Anh Hải đẹp trai quá như tài tử Hồng Kông ý", "Mê anh Hải ngày xưa vừa hát vừa nhảy", "Em nhìn thấy anh chỉ khoảng 20 tuổi thôi", "Hồi đó anh Hải đẹp trai"... So với hiện tại, diện mạo của Lý Hải và Thanh Thảo thay đổi không ít - Ảnh: FB Dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng cặp đôi nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Hiện Thanh Thảo đã sang Mỹ định cư và có cuộc sống viên mãn bên chồng con. Trong khi đó, Lý Hải có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Minh Hà và 4 con.

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