Thanh Thúy kể chuyện tô cháo lòng 5,5 triệu tại sân bay, sự thật khó ngờ phía sau

Hậu trường 13/08/2020 10:42

Sau sự việc vừa xảy ra vì ăn tô cháo lòng tại sân bay, diễn viên Thanh Thúy tự hứa sẽ không ăn món này trong vòng 1 tháng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy gây chú ý khi đăng tải bài viết kể lại câu chuyện "cười ra nước mắt" tại sân bay. Ngay khi đọc tiêu đề "tô cháo lòng 5,5 triệu đồng" khán giả cứ tưởng cô bị "chặt chém", nhưng sự thật lại khiến fan vừa thương vừa cười.

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Cô thừa nhận mình có dấu hiệu sớm của tuổi già - Ảnh: FB

Thanh Thúy kể lại: "Trưa nay em đi từ thiện, ra tới sân bay rất đúng giờ. Em không kịp ăn trưa nên mua cháo định húp cho lẹ. Check-in xong em thong thả ngồi húp cháo, mặc cho trợ lý hối thúc 'chị ơi chị à... đừng ăn nữa'.

Ăn xong em còn thong thả vô toilet sân bay... đánh răng. Thơm tho đẹp đẽ rồi em mới tới cửa soát vé định đi thì em nhân viên chặn lại, nói máy bay đã... bay rồi".

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Mọi người chọc ghẹo nữ diễn viên không có ông xã Đức Thịnh đi cùng là không nhớ gì hết - Ảnh: FB

Chỉ vì tính đãng trí, bà xã đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã nhớ nhầm giờ và làm lỡ chuyến bay của mình và 2 trợ lý. Kết quả, cô phải bỏ ba vé máy bay và đi xe khách 8, 9 tiếng để đến địa điểm trao quà từ thiện cùng với đống đồ lỉnh kỉnh. Cô tự trách mình: "Thúy thơ thẩn cần bao nhiêu trợ lý nữa thì mới đủ cho cổ?".

Dù sự thật không phải mất 5,5 triệu vì tô cháo lòng, nhưng Thanh Thúy vẫn nhất quyết tự phạt không ăn món này trong vòng 1 tháng. Cô tiếc nuối: "Em sẽ không ăn cháo lòng trong vòng 1 tháng. Tô cháo lòng 5 triệu rưỡi... 5 triệu rưỡi đó các mẹ".

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Đã mất tiền vì nhớ nhầm giờ bay, cô còn bị dân mạng trêu chọc - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều bạn bè và cư dân mạng chọc ghẹo bà mẹ hai con. Đạo diễn Đức Thịnh cũng vào góp vui, nhưng dường như anh đã quá quen với sự đãng trí của vợ: "Không ngạc nhiên ha".

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