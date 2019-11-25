Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu khoe ảnh cùng người yêu, chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc

Sau khi công khai chuyện tình cảm, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh lần đầu công khai ảnh chụp cùng người yêu trên trang cá nhân.

Cuối tháng 10/2019, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh hạnh phúc thông báo đã tìm được tình yêu mới và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Chia sẻ về bạn trai, nữ ca sĩ cho biết anh là người điềm tĩnh và rất thân thiết với các con cô.

Trizzie nhận được nhiều lời chúc phúc khi công khai tình mới - Ảnh: Internet

Sau khi công khai chuyện tình cảm, nhiều người không khỏi tò mò về diện mạo của bạn trai nữ ca sĩ. Thậm chí đã có tin đồn cô yêu “phi công trẻ” kém 24 tuổi. Trước thông tin này, Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng phủ nhận.

Vợ cũ Bằng Kiều từng phủ nhận việc yêu bạn trai kém nhiều tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều bất ngờ chia sẻ hình ảnh cực ngọt ngào bên bạn trai lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hạnh phúc bắt đầu từ bạn. Không phải từ các mối quan hệ của bạn, không phải từ công việc của bạn, không phải từ tiền bạc của bạn, mà là từ chính bạn”.

Bài đăng gây chú ý của Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Được biết, đây là lần đầu tiên Trizzie Phương Trinh đăng tải hình ảnh cùng người yêu lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn quyết không để lộ gương mặt của bạn trai.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Trizzie Phương Trinh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt dành lời khen ngợi cho cặp đôi: “Quá đẹp đôi chị gái ơi”, “Mãi hạnh phúc nha chị ơi”, “Nhìn anh rể cao to đẹp trai, nhưng biết khi nào mới thấy dung nhan đây, em hồi hộp quá”…

Bị đồn yêu bạn trai kém 24 tuổi, vợ cũ Bằng Kiều bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân Sau khi công khai có người yêu mới sau 6 năm ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều bị nhiều người đồn đoán đang hẹn hò với trai trẻ kém nhiều tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-bang-kieu-lan-dau-khoe-anh-cung-nguoi-yeu-chia-se-bi-quyet-giu-hanh-phuc-345040.html