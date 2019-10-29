Mấy ai như Bằng Kiều, viết tâm thư xúc động chúc mừng vợ cũ tìm được người mới

"Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi", ca sĩ Bằng Kiều nhắn gửi vợ cũ Trizzie Phương Trinh.

6 năm sau khi ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh hạnh phúc thông báo đã tìm được tình yêu mới. Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con nhận được nhiều lời chúc mừng khi đăng tải dòng tâm sự về người đặc biệt của mình. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh hạnh phúc khoe đã tìm được tình yêu mới - Ảnh: FB Bạn trai mới của ca sĩ Trizzie Phương Trinh ân cần với các con riêng của cô - Ảnh: FB Đáng chú ý nhất, nữ ca sĩ còn bất ngờ tag tên chồng cũ Bằng Kiều và nhắn nhủ đầy xúc động: "Xin phép ông bạn Nguyễn Bằng Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của Mẹ sẽ không bị chia sẻ mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng".



Bằng Kiều vui mừng khi các con có thêm một người cha để chăm sóc, dạy dỗ - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều viết tâm thư dài gửi vợ cũ chúc mừng cô đã tìm được bờ vai nương tựa sau nhiều năm lẻ bóng. "Vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm 1 người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Cuộc đời này không nói trước được điều gì nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của Bề Trên dành cho chúng ta và các con. Vì bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi. Và luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc 3 thiên thần mà đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì tụi nó. 1 lần nữa, chúc mừng và cảm ơn bà bạn", Bằng Kiều viết. Hậu ly hôn, vợ chồng nghệ sĩ cư xử với nhau rất văn minh - Ảnh: FB Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn rất thân thiết, sẵn sàng tái hợp hay đi du lịch chung vì các con. Cặp đôi chưa một lần đấu tố, hay chê trách nhau trên mạng xã hội. Cách hành xử văn minh của vợ chồng nghệ sĩ khiến mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ. Dòng chia sẻ của ông bố ba con gửi cho vợ cũ khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt khi một người quen hỏi: "Hay thật, họ làm thế nào nhỉ? Chuyện như kiểu chỉ có ở thiên đường ấy. Bái phục hai bạn này". Bằng Kiều không ngần ngại chia sẻ: "Khi cả 2 đưa con lên ưu tiên hàng đầu thì điều gì cũng làm được bạn".

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