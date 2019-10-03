Bằng Kiều than sợ ế, Trizzie Phương Trinh vội đăng đàn thanh minh vì quá thân thiết với chồng cũ

Hậu trường 03/10/2019 17:36

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều giải thích về mối quan hệ hiện tại của cả hai và mong mỏi nam ca sĩ sớm tìm được người bạn đời sâu sắc, thấu hiểu.

Mới đây, nam ca sĩ Bằng Kiều đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 6 năm ly hôn với vợ cũ là ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Giọng ca “Nơi tình yêu bắt đầu” cho biết mình đang sợ ế vì không phải ai cũng chấp nhận gia cảnh của anh. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết với vợ cũ cũng được cho là nguyên nhân khiến những người phụ nữ khác ngại yêu anh.

vo cu bang kieu 1
Bằng Kiều sợ ế vì khó có ai chấp nhận được gia cảnh 'mẹ già và 3 con' của anh - Ảnh: Internet

Ngay sau bài phỏng vấn này, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của cả hai trên trang cá nhân: “Có người đã từng nói ‘sự thân mật giữa em và BK sẽ phá hoại hạnh phúc tương lai của em và của chính anh ta’. Và tất nhiên người nói câu nói đó đã ra đi thật xa. Mình hiểu được hoàn cảnh và cảm giác của Bằng Kiều khi anh trả lời phỏng vấn. Chúng tôi có những “hy sinh” thầm lặng không cần nói ra”.

vo cu bang kieu 2
Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: Internet

Gắn bó bên nhau suốt 11 năm nên sau khi ly hôn, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai khi nhắc về nhau đều dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Bên cạnh đó, cặp đôi vẫn thường cùng nhau xuất hiện trong những dịp đặc biệt bên gia đình.

vo cu bang kieu 3
Mối quan hệ thân thiết của Trizzie Phương Trinh và chồng cũ - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, mối quan hệ tốt đẹp này của cả hai đôi khi lại trở thành vật cản cho tương lai của họ. Hiểu được điều này nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn luôn tin rằng, Bằng Kiều sẽ tìm được một người phù hợp với anh. Cô viết: “Nhưng tôi tin ở ngoài kia vẫn có người có trái tim đủ yêu thương, đủ bao dung để hiểu được những gì chúng tôi đang làm cho các con của chúng tôi. Chúc anh sớm tìm được người bạn đời sâu sắc, thấu hiểu và thông cảm cho gia cảnh của anh… mong điều đó lắm lắm”.

Sau đổ vỡ, cách hành xử văn minh của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh dành cho nhau luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

HOT: Đàm Vĩnh Hưng hé lộ "không nhìn mặt" Bằng Kiều hơn 10 năm vì lý do này

HOT: Đàm Vĩnh Hưng hé lộ "không nhìn mặt" Bằng Kiều hơn 10 năm vì lý do này

"Kể từ sau cái vuốt má đó, tôi và Kiều đã lại gần nhau dễ dàng hơn, quý nhau nhiều trở lại, Kiều nhỏ hơn Hưng, nhưng cái cách lúc nào cũng như một người anh nhiều hơn. Hưng thích điều này" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về mối quan hệ với Bằng Kiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Bằng Kiều ca sĩ Bằng Kiều Trizzie Phương Trinh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026