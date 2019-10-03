Bằng Kiều than sợ ế, Trizzie Phương Trinh vội đăng đàn thanh minh vì quá thân thiết với chồng cũ

Mới đây, nam ca sĩ Bằng Kiều đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 6 năm ly hôn với vợ cũ là ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Giọng ca “Nơi tình yêu bắt đầu” cho biết mình đang sợ ế vì không phải ai cũng chấp nhận gia cảnh của anh. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết với vợ cũ cũng được cho là nguyên nhân khiến những người phụ nữ khác ngại yêu anh.

Bằng Kiều sợ ế vì khó có ai chấp nhận được gia cảnh 'mẹ già và 3 con' của anh - Ảnh: Internet

Ngay sau bài phỏng vấn này, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của cả hai trên trang cá nhân: “Có người đã từng nói ‘sự thân mật giữa em và BK sẽ phá hoại hạnh phúc tương lai của em và của chính anh ta’. Và tất nhiên người nói câu nói đó đã ra đi thật xa. Mình hiểu được hoàn cảnh và cảm giác của Bằng Kiều khi anh trả lời phỏng vấn. Chúng tôi có những “hy sinh” thầm lặng không cần nói ra”.