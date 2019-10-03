Bằng Kiều than sợ ế, Trizzie Phương Trinh vội đăng đàn thanh minh vì quá thân thiết với chồng cũ

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều giải thích về mối quan hệ hiện tại của cả hai và mong mỏi nam ca sĩ sớm tìm được người bạn đời sâu sắc, thấu hiểu.
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Mới đây, nam ca sĩ Bằng Kiều đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 6 năm ly hôn với vợ cũ là ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Giọng ca “Nơi tình yêu bắt đầu” cho biết mình đang sợ ế vì không phải ai cũng chấp nhận gia cảnh của anh. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết với vợ cũ cũng được cho là nguyên nhân khiến những người phụ nữ khác ngại yêu anh.
Ngay sau bài phỏng vấn này, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của cả hai trên trang cá nhân: “Có người đã từng nói ‘sự thân mật giữa em và BK sẽ phá hoại hạnh phúc tương lai của em và của chính anh ta’. Và tất nhiên người nói câu nói đó đã ra đi thật xa. Mình hiểu được hoàn cảnh và cảm giác của Bằng Kiều khi anh trả lời phỏng vấn. Chúng tôi có những “hy sinh” thầm lặng không cần nói ra”.
Gắn bó bên nhau suốt 11 năm nên sau khi ly hôn, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai khi nhắc về nhau đều dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Bên cạnh đó, cặp đôi vẫn thường cùng nhau xuất hiện trong những dịp đặc biệt bên gia đình.
Dẫu vậy, mối quan hệ tốt đẹp này của cả hai đôi khi lại trở thành vật cản cho tương lai của họ. Hiểu được điều này nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn luôn tin rằng, Bằng Kiều sẽ tìm được một người phù hợp với anh. Cô viết: “Nhưng tôi tin ở ngoài kia vẫn có người có trái tim đủ yêu thương, đủ bao dung để hiểu được những gì chúng tôi đang làm cho các con của chúng tôi. Chúc anh sớm tìm được người bạn đời sâu sắc, thấu hiểu và thông cảm cho gia cảnh của anh… mong điều đó lắm lắm”.
Sau đổ vỡ, cách hành xử văn minh của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh dành cho nhau luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.