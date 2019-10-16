Tang lễ ba vừa xong thì mẹ nhập viện, vợ cũ Bằng Kiều suy sụp: 'Ông trời đang thử thách mình đây mà'

Ca sĩ Phi Nhung, Hà Kiều Anh, Pha Lê... đã để lại bình luận động viên vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh trước loạt biến cố.

Đầu tháng 10 vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh đau buồn thông báo bố ruột vừa qua đời tại Mỹ. Sau khi lo chu toàn hậu sự cho người thân, nữ ca sĩ viết tâm thư cảm ơn mọi người vì đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô.

"Ba đã có một tang lễ long trọng và trang nghiêm. Gia đình rất hạnh phúc khi thấy rất đông bà con họ hàng, bạn bè thân hữu và những người quý mến Ba đã đến để viếng Ba lần cuối và đưa tiễn Ba đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cám ơn những lời chia buồn, những lời cầu nguyện, những vòng hoa viếng và tiền để làm từ thiện thay cho vòng hoa viếng từ mọi người", vợ cũ Bằng Kiều viết.

Hình ảnh tại đám tang bố Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Nỗi mất mát chưa nguôi ngoai thì cách đây ít giờ, Trizzie Phương Trinh lo lắng chia sẻ thông tin mẹ ruột vừa nhập viện: "Nỗi đau kia chưa kịp vơi thì nỗi lo sợ khác lại đến. Đây là lúc ông trời đang thử thách sức chịu đựng của mình đây mà".

Trizzie Phương Trinh lo lắng khi mẹ ruột nhập viện - Ảnh: FB

Mọi người cầu mong mẹ Trizzie Phương Trinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp như: Hà Kiều Anh, Phi Nhung... đã để lại bình luận động viên Trizzie Phương Trinh và mong cô giữ gìn sức khỏe để chăm sóc người thân.

Bằng Kiều than thở sợ không tìm được người yêu, vợ cũ nói gì? Trizzie Phương Trinh chúc Bằng Kiều sớm tìm được người phụ nữ có thể thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của nam ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-le-ba-vua-xong-thi-me-nhap-vien-vo-cu-bang-kieu-suy-sup-ong-troi-dang-thu-thach-minh-day-ma-341209.html