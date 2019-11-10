Bị đồn yêu bạn trai kém 24 tuổi, vợ cũ Bằng Kiều bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân

Sau khi công khai có người yêu mới sau 6 năm ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều bị nhiều người đồn đoán đang hẹn hò với trai trẻ kém nhiều tuổi.

Cuối tháng 10 vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh hạnh phúc thông báo đã tìm được tình yêu mới sau 6 năm ly hôn. Ngay lập tức, cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Thậm chí, Bằng Kiều còn viết một tâm thư dài gửi vợ cũ và bày tỏ sự vui mừng khi Trizzie tìm được bờ vai nương tựa sau nhiều năm lẻ bóng.

Sau 6 năm ly hôn, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ đã tìm được hạnh phúc mới - Ảnh: FB

Tuy nhiên, dù công khai đã có bạn trai nhưng Trizzie Phương Trinh không tiết lộ quá nhiều thông tin và hình ảnh về người đặc biệt của mình. Chính vì vậy, đã có nhiều tin đồn cho rằng cô đang hẹn hò với “phi công trẻ”. Theo đó, chàng trai này nhỏ hơn nữ ca sĩ đến 24 tuổi.

Nữ ca sĩ bị đồn yêu 'phi công trẻ' - Ảnh: FB

Giữa những đồn đoán của khán giả, vợ cũ Bằng Kiều đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: “Công khai người mới thì có nhưng kém hơn 24 tuổi thì không nhé mọi người. Ngược lại anh ta là người lớn tuổi nhất trong những người từng đeo đuổi mình”.

Bên cạnh đó, Trizzie Phương Trinh còn hài hước chia sẻ rằng cô đã có 3 cậu con trai nên không muốn có thêm một cậu con trai nữa.

Bài đăng của Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ cũng vừa đăng tải bài viết nói về việc yêu một người phụ nữ từng trải là điều không hề dễ dàng và nhận được sự đồng tình của người hâm mộ: “Để yêu một người phụ nữ từng trải người đàn ông cần có sự nhẫn nại, cảm thông và lòng bao dung... nhưng khi họ đã yêu rồi thì sẽ yêu hết mình và tình yêu của họ rất mãnh liệt”.

Mấy ai như Bằng Kiều, viết tâm thư xúc động chúc mừng vợ cũ tìm được người mới "Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi", ca sĩ Bằng Kiều nhắn gửi vợ cũ Trizzie Phương Trinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-yeu-ban-trai-kem-24-tuoi-vo-cu-bang-kieu-bat-ngo-len-tieng-tren-trang-ca-nhan-343828.html