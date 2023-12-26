Vợ cũ Bằng Kiều hiếm hoi tiết lộ thời điểm khó khăn sau ly hôn: 'Tôi nhìn tương lai mịt mù lắm vì đã 45 tuổi rồi, một tay ba đứa con nhỏ'

Để có cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, ít ai biết vợ cũ Bằng Kiều trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn. Đặc biệt hơn hết, ngay cả khi Bằng Kiều có người mới thì mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ mới lại vô cùng tốt đẹp. Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn Mới đây, trong một talk show, ca sĩ Trizzie Phương Trinh có dịp hiếm hoi trải lòng về những khó khăn sau ly hôn Bằng Kiều. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết thời điểm đổ vỡ hôn nhân khi đã 45 tuổi và 3 con cậu con trai. Cô thật sự chông chênh khi không biết làm gì để kiếm sống.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh có dịp hiếm hoi trải lòng về những khó khăn sau ly hôn Bằng Kiều Trizzie Phương Trinh kể: "Tôi làm nhà hàng đồ Việt này cũng để được ăn đồ Việt vì ở nhà tôi không nấu ăn mấy, con tôi thì toàn ăn đồ Tây. Lúc tôi ly hôn Bằng Kiều xong, tôi không biết phải làm gì kiếm sống vì trước đó tôi đã nghỉ hát để lui về lo cho chồng con, bầu show, khán giả quên tôi luôn rồi. Tôi không thể đi hát lại được. Khi đó, tôi nhìn tương lai mịt mù lắm vì đã 45 tuổi rồi, một tay ba đứa con nhỏ, công việc thì không có, ca hát thì khán giả quên mình. Tôi đi hát từ năm 19 tuổi, đâu đi làm gì để có kinh nghiệm đi xin việc, đâu ai mướn tôi. Có một người bạn gợi ý cho tôi là mua lại một quán ăn rồi mở ca nhạc buổi tối. Tôi thì chưa bao giờ làm nhà hàng nhưng có linh tính gì đó nên lấy hết tiền ở ngân hàng về để mua nhà hàng.

Mua nhà hàng xong, tôi về bảo mẹ thì mẹ tôi mắng quá trời, bảo tôi ở nhà đến hũ muối còn không biết, làm sao mở nhà hàng được. Nhưng tôi vẫn quyết tâm và mở nhà hàng sau một năm là lấy lại vốn luôn, đông khủng khiếp". Trizzie Phương Trinh kể: "Khi đó, tôi nhìn tương lai mịt mù lắm vì đã 45 tuổi rồi, một tay ba đứa con nhỏ, công việc thì không có, ca hát thì khán giả quên mình" May mắn ván cược ở tuổi trung niên thành công giúp Trizzie Phương Trinh có cuộc sống no ấm và nuôi dạy 3 con khôn lớn. Trải qua những biến cố khiến Trizzie Phương Trinh ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Nữ ca sĩ luôn mang năng lượng tích cực, lạc quan. Vừa qua, cợ cũ của Bằng Kiều có chuyến trả về Việt Nam cùng ba con trai để thăm lại quê ngoại ở Quảng Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ba nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ về thăm quê hương. Các con của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đều rất thích thú với cuộc sống thôn quê. Cả ba được mẹ đưa đi tảo mộ, thắp hương cho ông bà tổ tiên và đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê ngoại. Vừa qua, cợ cũ của Bằng Kiều có chuyến trả về Việt Nam cùng ba con trai để thăm lại quê ngoại ở Quảng Nam Đáng chú ý, mối quan hệ của mẹ chồng cũ và Trizzie Phương Trinh cũng tốt đẹp không kém. Điển hình là dưới bài đăng nữ ca sĩ đưa các con về thăm quê hương, nghệ sĩ Lưu Nga - mẹ ruột Bằng Kiều để lại lời bình luận hạnh phúc khi cả 4 mẹ con đã trở về quê hương an toàn. "Vui mừng khi 4 mẹ con hạ cánh an toàn. Bà nội thở phào. Chúc con và các cháu về quê ngoại thật vui" - bà viết. Trước lời chúc của mẹ chồng cũ, Trizzie Phương Trinh đáp lại bằng lời cảm ơn. Nữ ca sĩ vẫn giữ cách xưng hô như khi còn là con dâu trong nhà. Năm 2013, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn sau 10 năm chung sống. Đáng chú ý, mối quan hệ của mẹ chồng cũ và Trizzie Phương Trinh cũng tốt đẹp không kém Khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Bằng Kiều ở Việt Nam, chỉ có một mình mẹ anh ở xứ sở cờ hoa. Trizzie Phương Trinh thường xuyên đưa các con về thăm hỏi, động viên bà. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đích thân đưa mẹ chồng cũ đi tiêm vaccine đủ số lần quy định và cập nhật kịp thời tình hình của bà để Bằng Kiều ở Việt Nam được yên tâm.

Mỹ Linh lần đầu tiết lộ lí do chia tay mối tình đầu Bằng Kiều, hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai Mới đây khi tham gia 1 chương trình phỏng vấn bên lề show thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Mỹ Linh khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đề cập thẳng thắn chuyện từng yêu Bằng Kiều.

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