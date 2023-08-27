Bằng Kiều sang Mỹ dự sinh nhật con trai chung với vợ cũ Trizzie Phương Trinh, tiết lộ một điều khiến anh yên tâm ở con trai

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều đã đăng tải loạt khoảnh khắc ấm áp trong tiệc sinh nhật tuổi 17 của quý tử Colin. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Bằng Kiều từ Việt Nam qua Mỹ dự sinh nhật con trai.

Trizzie Phương Trinh cho biết buổi tiệc được dời lại vài hôm so với ngày sinh của Colin do gia đình đợi cậu cả Beckam về cùng tổ chức. Trizzie cho biết Colin chỉ muốn ăn tối cùng người thân, không thích tiệc tùng linh đình. Năm nay, có bố Bằng Kiều từ Việt Nam qua Mỹ tham dự nên ước muốn, niềm vui của Colin thêm trọn vẹn.

Với Bằng Kiều, Colin là người anh yên tâm nhất trong các con trai vì dáng vẻ cao to, lại có đai đen võ Krav Maga nên "không sợ bị ai bắt nạt". Trái với chồng cũ, Trizzie đùa rằng cô lo cho Colin nhất trong ba anh em vì sợ con bắt nạt người khác. Trizzie nhận xét so với các chàng trai ở tuổi lì lợm, Colin khá ngoan, "nghe lời mẹ răm rắp", thích đi chơi với gia đình hơn tụ tập bạn bè.

Trizzie đùa rằng cô lo cho Colin nhất trong ba anh em vì sợ con bắt nạt người khác

Được biết, Colin là con trai thứ hai của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh - sinh năm 2006, tên ở nhà là Bằng Anh. Cậu hiện học phổ thông tại Mỹ. Vợ cũ Bằng Kiều từng cho biết Colin đang ở tuổi thích lý sự nên bố mẹ phải giải thích cặn kẽ mới nghe.

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh chia tay vào năm 2013, có ba con chung: Beckam, Colin và Kenzi. Hai người vẫn luôn biết đến là một cặp đôi chia tay văn minh, có cách dạy con đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi dành sự trân trọng cho nhau, không hề lên tiếng chê trách hay "bóc mẽ" đối phương. Thậm chí, cặp đôi còn thường xuyên gặp gỡ, thoải mái tham gia các sự kiện cùng nhau.

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn luôn biết đến là một cặp đôi chia tay văn minh, có cách dạy con đáng ngưỡng mộ

Sau những cuộc tình đổ vỡ, Bằng Kiều đã tìm thấy tình yêu mới là một phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh cũng xác nhận đã có con trai thứ 4 với bạn gái. Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố. Ngay sau khi Bằng Kiều xác nhận thông tin có con trai thứ 4 với truyền thông, vợ cũ Trizzie Phương Trinh cũng đã gửi lời chúc mừng tới anh.