Bằng Kiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa người mới và vợ cũ Trizzie Phương Trinh

Hậu trường 22/08/2023 15:15

Quả thực hiếm có mối quan hệ nào giữa "người mới - người cũ" được văn minh, hòa thuận giống như Trizzie Phương Trinh và bạn gái của Bằng Kiều.

Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn. Đặc biệt hơn hết, ngay cả khi Bằng Kiều có người mới thì mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ mới lại vô cùng tốt đẹp.

Bằng Kiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa người mới và vợ cũ Trizzie Phương Trinh - Ảnh 1
Trái với nhiều cặp đôi khác trong showbiz, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách đối xử văn minh với nhau sau ly hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai út đang phụ mẹ tất bật chuẩn bị đóng đồ gửi sang Mỹ cho vợ cũ của anh. Theo đó, nam ca sĩ cho biết: "Chuyện kể rằng, mẹ của 3 anh Beckam, Colin, Kenzi (gọi tắt là mẹ Kenzi) sắp mở tiệm cơm niêu bên Cali nên cần nồi niêu ở Việt Nam mang qua. Mẹ Benly đi đặt hàng mua cả đống niêu và trả tiền xong đóng thùng gửi sang cho mẹ Kenzi. Còn tôi - bố của cả bốn anh Beckam, Colin, Kenzi, Benly - nam ca sĩ có chút danh tiếng - thì chỉ là người vận chuyển và giao hàng giữa Việt Nam và Mỹ".

Bằng Kiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa người mới và vợ cũ Trizzie Phương Trinh - Ảnh 2
Con trai út của Bằng Kiều ngồi xếp nồi niêu giúp mẹ khiến khán giả thích thú.

Quả thực hiếm có mối quan hệ nào giữa "người mới - người cũ" được văn minh, hòa thuận giống như Trizzie Phương Trinh và bạn gái của Bằng Kiều. Bạn gái hiện tại của Bằng Kiều kém Trizzie 24 tuổi và được các con của cô gọi là chị.

Bằng Kiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa người mới và vợ cũ Trizzie Phương Trinh - Ảnh 3
Quả thực hiếm có mối quan hệ nào giữa "người mới - người cũ" được văn minh, hòa thuận giống như Trizzie Phương Trinh và bạn gái của Bằng Kiều

Vừa qua, trong chuyến trở lại thăm lại Việt Nam, Phương Trinh Trizzie đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với bạn gái của Bằng Kiều. Qua đó, nữ ca sĩ đã không ngớt lời khen ngợi dành cho người mới của chồng cũ rằng: "Linh không có chỗ nào để chê. Đẹp người, đẹp nết, dễ thương. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém. Cô cũng quý các con của mình như Linh. Vợ mới có dễ thương mà gặp bà mẹ vợ cứ nói ra nói vào thì cũng hư chuyện.

Không những Bằng Kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn là người mới của anh ấy là Linh chứ không phải là người khác. Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế".

Bằng Kiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa người mới và vợ cũ Trizzie Phương Trinh - Ảnh 4
Phương Trinh Trizzie đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với bạn gái của Bằng Kiều. Qua đó, nữ ca sĩ đã không ngớt lời khen ngợi dành cho người mới của chồng cũ

Bạn gái mới của nam ca sĩ cũng rất tình cảm, xem vợ cũ và các con riêng của anh như người thân. Khi mẹ con Trizzie Phương Trinh về Mỹ, bạn gái Bằng Kiều đã khóc rất nhiều. Tình cảm và sự gắn bó đặc biệt này khiến không ít người ngưỡng mộ.

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