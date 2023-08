Bằng Kiều hát giữa vịnh Hạ Long khiến khán giả thổn thức, hé lộ "điều hạnh phúc nhất" khi làm ca sĩ

Mới đây nhất, vào ngày 5/8, anh đã xuất hiện tại sự tại “Love in the Bay” by Ambassador Cruise trên vịnh Hạ Long. Tại đêm nhạc, anh đã thể hiện loạt hit gắn liền với tên tuổi của mình. Trên sân khấu, Bằng Kiều chia sẻ: “Làm ca sĩ, hạnh phúc nhất chính là được khán giả yêu thương, hoà giọng và thuộc các ca khúc của mình”.

Trong đêm nhạc, nam ca sĩ hát lại những bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi mình từ những năm 2000 như "Trái tim bên lề", "Cơn mưa băng giá", "Để nhớ một thời ta đã yêu"…, đồng thời ôn lại những kỷ niệm buồn vui cùng khán giả. Với âm nhạc và những cảm xúc lắng đọng cùng hai giọng ca khách mời Bằng Kiều và Bảo Trâm, đêm nhạc lần nữa chứng tỏ sức hút mãnh liệt của sân khấu nổi trên vịnh Hạ Long.