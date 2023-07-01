Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam

Hậu trường 01/07/2023 09:38

Buổi tiệc chung vui còn có sự xuất hiện của bạn gái mới và con trai út của Bằng Kiều. Khoảnh khắc cả 4 anh em vui vẻ đứng chung một khung hình với bố khiến cho khán giả không khỏi thích thú.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh có chuyến về thăm Việt Nam cùng 3 cậu con trai theo di nguyện của người thân. Nữ ca sĩ cho biết, chị đã phải hủy 1 show diễn lớn để đồng hành cùng các con trong chuyến đi này: "Nếu ở lại hát thì các con sẽ mất đi một kỳ nghỉ hè. Niềm vui của các con luôn là ưu tiên số một, vì vậy cho dù rất buồn nhưng không thể đánh đổi nó vì một đêm diễn..."

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam - Ảnh 1
Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh có chuyến về thăm Việt Nam cùng 3 cậu con trai theo di nguyện của người thân

Đáng chú ý, dịp về Việt Nam này lại trùng thời điểm sinh nhật Kenzi, cậu con trai thứ 3 của Bằng Kiều và ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Chính vì vậy, cả hai đã hội ngộ để cùng nhau tổ chức cho quý tử một buổi sinh nhật ấm cúng.

Buổi tiệc chung vui còn có sự xuất hiện của bạn gái mới và con trai út của Bằng Kiều. Khoảnh khắc cả 4 anh em vui vẻ đứng chung một khung hình với bố khiến cho khán giả không khỏi thích thú. Trên trang cá nhân, Bằng Kiều cũng đăng tải những dòng chia sẻ mừng sinh nhật con trai: "4 anh em gặp nhau đúng vào ngày sinh nhật Kenzi 12 tuổi. Chúc Kenzi của cả nhà luôn mạnh khoẻ, bình an, ngoan và tình cảm như con vẫn thế. Cả nhà yêu con".

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam - Ảnh 2
Khoảnh khắc cả 4 anh em vui vẻ đứng chung một khung hình với bố khiến cho khán giả không khỏi thích thú
Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam - Ảnh 3
Kenzi rất yêu thương cậu em út.

Về phía Trizzie Phương Trinh, nữ ca sĩ cũng dành cho con trai những lời chúc ngọt ngào: "Đúng ngày này 12 năm trước, Kenzi của mẹ sanh ra đời. Kenzi của mẹ có một khuôn mặt hiền hoà và một trái tim to lớn. Con luôn để ý và quan tâm đến mọi người. Là em út nhưng con thích lo ngược lại cho các anh, mẹ không thể đòi hỏi điều gì hơn ở một người con như con. Thương chúc con trai út của mẹ trên môi luôn nở nụ cười, niềm vui luôn là bạn và hạnh phúc mãi đồng hành bên con".

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam - Ảnh 4
Trong lần về thăm Việt Nam này, 4 mẹ con cùng nhau đi tảo mộ, đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn tại Mỹ vào năm 2002. Cặp đôi có chung 3 người con trai đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Sau khi ly hôn, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Trong lần về thăm Việt Nam này, Trizzie Phương Trinh liên tục cập nhật hành trình thăm quê của mình và các con. Cô cho hay sau khi về miền Trung đoàn tụ với gia đình, cả 4 mẹ con sẽ di chuyển vào TP.HCM. 4 mẹ con cùng nhau đi tảo mộ, đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Đà Nẵng. Vì là lần đầu được về Việt Nam nên 3 con trai của Bằng Kiều rất thích thú với những điều lạ lẫm ở đây.

Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tổ chức sinh nhật ấm cúng cho quý tử tại Việt Nam - Ảnh 5
Ba quý tử của nam ca sĩ cùng các anh chị em họ hào hứng chụp hình lưu niệm với chú trâu mà họ bắt gặp bên vệ đường khiến Trizzie Phương Trinh bật cười

Ba quý tử của nam ca sĩ cùng các anh chị em họ hào hứng chụp hình lưu niệm với chú trâu mà họ bắt gặp bên vệ đường khiến Trizzie Phương Trinh bật cười: "Trên đường về thăm quê ở Quế Sơn, xã Quế Thọ. Thấy con trâu bên đường mà cả đám phải nhảy xuống xe để xin chụp hình với nó. Đúng là mấy đứa con nít sanh bên Mỹ".

Hai cậu út Kenzi và Colin còn tạo dáng cực hài hước với chiếc xe máy - phương tiện di chuyển mà 2 anh em ít khi được sử dụng ở Mỹ. Những hình ảnh ngộ nghĩnh, hài hước của 3 quý tử nhà Bằng Kiều nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu đưa 3 con về Việt Nam, nghẹn ngào tiết lộ di nguyện và lời hứa với ba ruột

Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu đưa 3 con về Việt Nam, nghẹn ngào tiết lộ di nguyện và lời hứa với ba ruột

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn tại Mỹ vào năm 2002. Cặp đôi có 3 người con trai đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Sau khi chia tay nhau, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

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