Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu đưa 3 con về Việt Nam, nghẹn ngào tiết lộ di nguyện và lời hứa với ba ruột

"Nếu ở lại hát thì các con sẽ mất đi một kỳ nghỉ hè. Niềm vui của các con luôn là ưu tiên số một, vì vậy cho dù rất buồn nhưng không thể đánh đổi nó vì một đêm diễn...

Mới đây, vợ cũ của nam ca sĩ đưa cả 3 con trai về Việt Nam thăm quê theo di nguyện của người thân. Nữ ca sĩ cho biết chị đã hủy 1 show diễn lớn để đưa 3 con về quê hương:

Cô viết: "Lời hứa với ba! Di nguyện của ba là tất cả con cháu về quê cha đất tổ ở miền Trung để thăm mồ mả ông bà. Tính toán gần 2 năm mấy chị em mới có thể sắp xếp được thời gian để hoàn thành chuyến đi này. Đáng lẽ có gia đình của bà chị cả cùng đi nhưng vì lý do gì đó giờ chót không đi được. Mẹ cũng muốn đi nhưng phải ở nhà canh cái bầu của vợ thằng em, sắp ngày sanh nên phải đợi nó về rồi mới một mình về sau, nhập với đoàn ở Sài Gòn.

Mấy mẹ con đã đáp máy bay bình an đến Đà Nẵng, quê của ông ngoại. Di nguyện của ba khi mất là các con đưa con cháu về thăm đất tổ và mồ mả ông bà ở Quế Sơn. Trách nhiệm của mình là đưa di ảnh của ba về quê để thờ ở nhà từ Nguyễn Mậu, và ba cũng đã đến nơi bình yên.

Được mẹ đưa về quê, các con của Bằng Kiều đi thăm từng phần mộ của ông bà, trải nghiệm nhiều nơi ở quê hương.

Ba quý tử nhà Bằng Kiều cùng các anh chị em họ hào hứng chụp ảnh cùng chú trâu.

Quảng Nam là quê nội nhưng mấy chị em đều sinh ra ở Sài Gòn và tất cả con cháu thì sinh bên Mỹ nên quê ông nội, ngoại là một nơi nào đó xa lạ lắm đối với mấy đứa nhỏ. Vì vậy, khi còn sống ba mong muốn tất cả con cháu về quê mình một lần cho biết. Quế Sơn, xã Quế Thọ, nơi ông sinh ra, lớn lên và rất tự hào.

Năm 2001 mình có dịp cùng ba về thăm quê nội lần đầu tiên trong đời và nhân dịp đó đã trùng tu lại mồ mả ông bà. 22 năm trước về quê có cả bố tụi nhỏ đi theo, lúc đó chỉ là bạn trai, và bây giờ 22 năm sau có 3 thằng con về đây để thắp nhang cho ông bà cố. Miền Trung mùa hè nắng đốt cháy da nhưng trong lòng cảm thấy mát dịu vì mấy chị em đã hoàn thành được di nguyện của ba. Ba ở trên cao nhìn xuống chắc vui lắm khi thấy con cháu kéo về gần như đông đủ. Chỉ ước gì điều này xảy ra khi ba còn sống và về cùng".

Các nhóc tỳ nhà Bằng Kiều tỏ ra hào hứng, thích thú khi được mẹ cho về thăm quê sau nhiều năm xa cách.

Các con của Bằng Kiều giờ đây đã ra dáng cậu thanh niên chững chạc.

Theo lời chia sẻ của Trizzie Phương Trinh, cô đưa cả nhà gồm anh chị em, con cái về lại quê quán ở Quế Sơn (Quảng Nam) để thực hiện di nguyện của bố cô trước khi mất. Hơn 22 năm mới trở lại quê hương, Trizzie Phương Trinh cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Trong bài viết, nữ ca sĩ cũng nhắc lại kỷ niệm về thăm quê hương với Bằng Kiều thuở cả 2 vẫn còn bên nhau.

Chia sẻ thêm về lần đầu về Việt Nam của các con, Trizzie Phương Trinh không khỏi bật cười vì 3 quý tử thích thú với trải nghiệm cảnh quan đồng quê cũng như nếp sống của người Việt Nam.

Khi nhìn thấy trâu đang ăn cỏ, các con còn dừng lại để chụp ảnh check-in. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn các con có kỳ nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn. Để có được chuyến đi này, cô đã hủy gấp show diễn tại Mỹ để kịp mua vé máy bay cho 4 mẹ con.

"Trên đường về thăm quê ở Quế Sơn, xã Quế Thọ. Thấy con trâu bên đường mà cả đám phải nhảy xuống xe để xin chụp hình với nó. Đúng là mấy đứa con nít sanh bên Mỹ", Trizzie Phương Trinh vui vẻ chia sẻ.

Nhiều khán giả Việt Nam cảm thấy vui lây khi giờ đây, cả nhà nữ ca sĩ đã trở về thăm quê hương: "Thật là ý nghĩa vì tháng 6 này có ngày Gia Đình Việt Nam. Quê hương là chùm khế ngọt phải không em Trizzie", "Đi mô rồi cũng nhớ về cố hương. Chúc chị và đại gia đình vui", "Bên Mỹ không có trâu về Việt Nam mấy chú nhỏ thích vậy đó chị cưng quá",...

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn đến nay được hơn 13 năm, có với nhau 3 con trai.

Hiện tại, Bằng Kiều và con trai út đang ở Việt Nam.

Nói thêm về gia đình Bằng Kiều, nam ca sĩ và vợ cũ Trizzie Phương Trinh kết hôn vào năm 2000, có với nhau 3 con trai. Đến năm 2013, cả 2 tuyên bố ly hôn sau hơn 10 năm chung sống.

Hậu ly hôn, Bằng Kiều và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi để cùng nhau nuôi nấng các con.